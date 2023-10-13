Названа причина смерти свердловского охотника, чье тело нашли в лесу

В свердловском лесу охотник скончался от инфаркта

13 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Виктор Балдин скончался от инфаркта Фото: Анна Майорова © URA.RU Охотник Виктор Балдин, тело которого 12 октября нашли в лесу в Полевском (Свердловская область), скончался от инфаркта. Об этом агентству URA.RU рассказал источник. «У охотника в лесу случился инфаркт. С ним были товарищи: они ненадолго отошли от приятеля искать собак, а когда вернулись, он уже лежал мертвым. Вечером 13 октября тело Балдина довезли до морга, сегодня ему бы исполнилось 73 года», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, Балдин почувствовал жжение в груди. Внучка Балдина призналась корреспонденту, что была очень близка с дедушкой. «Он никогда не жаловался на сердце или болезнь. Сейчас я хочу надеяться, что это все сон», — рассказала родственница. В СУ СКР по Свердловской области пока воздержали от комментариев данного инцидента.

Охотник Виктор Балдин, тело которого 12 октября нашли в лесу в Полевском (Свердловская область), скончался от инфаркта. Об этом агентству URA.RU рассказал источник. «У охотника в лесу случился инфаркт. С ним были товарищи: они ненадолго отошли от приятеля искать собак, а когда вернулись, он уже лежал мертвым. Вечером 13 октября тело Балдина довезли до морга, сегодня ему бы исполнилось 73 года», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, Балдин почувствовал жжение в груди. Внучка Балдина призналась корреспонденту, что была очень близка с дедушкой. «Он никогда не жаловался на сердце или болезнь. Сейчас я хочу надеяться, что это все сон», — рассказала родственница. В СУ СКР по Свердловской области пока воздержали от комментариев данного инцидента.