Названа причина смерти свердловского охотника, чье тело нашли в лесу

В свердловском лесу охотник скончался от инфаркта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Балдин скончался от инфаркта Фото:

Охотник Виктор Балдин, тело которого 12 октября нашли в лесу в Полевском (Свердловская область), скончался от инфаркта. Об этом агентству URA.RU рассказал источник.

«У охотника в лесу случился инфаркт. С ним были товарищи: они ненадолго отошли от приятеля искать собак, а когда вернулись, он уже лежал мертвым. Вечером 13 октября тело Балдина довезли до морга, сегодня ему бы исполнилось 73 года», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, Балдин почувствовал жжение в груди.

Внучка Балдина призналась корреспонденту, что была очень близка с дедушкой. «Он никогда не жаловался на сердце или болезнь. Сейчас я хочу надеяться, что это все сон», — рассказала родственница. В СУ СКР по Свердловской области пока воздержали от комментариев данного инцидента.

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Охотник Виктор Балдин, тело которого 12 октября нашли в лесу в Полевском (Свердловская область), скончался от инфаркта. Об этом агентству URA.RU рассказал источник. «У охотника в лесу случился инфаркт. С ним были товарищи: они ненадолго отошли от приятеля искать собак, а когда вернулись, он уже лежал мертвым. Вечером 13 октября тело Балдина довезли до морга, сегодня ему бы исполнилось 73 года», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, Балдин почувствовал жжение в груди. Внучка Балдина призналась корреспонденту, что была очень близка с дедушкой. «Он никогда не жаловался на сердце или болезнь. Сейчас я хочу надеяться, что это все сон», — рассказала родственница. В СУ СКР по Свердловской области пока воздержали от комментариев данного инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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