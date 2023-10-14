Bloomberg сообщил о ключевом преимуществе ХАМАС в секторе Газа

Bloomberg: ХАМАС имеет преимущество перед Израилем в виде подземных тоннелей

14 октября 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Подземные тоннели ХАМАС являются сложными целями для израильской армии Фото: MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС имеет обширную сеть секретных подземных тоннелей, что является сильным преимуществом перед израильской армией. Об этом написали в агентстве Bloomberg. «Несмотря на то, что ХАМАС не может сравниться с израильской армией в технологическом развитии, у группировки есть одно очень необычное преимущество: обширная сеть секретных подземных туннелей», — написали в материале издания. Уточняется, что оборона, выстроенная палестинскими боевиками, делает их территорию неприступной. Уточняется, что подземные лабиринты являются довольно сложной целью. Причиной тому служит тот факт, что никто, кроме ХАМАС не знает масштабов всех этих тоннелей. Война между Израилем и Палестиной началась после вторжения ХАМАС на территорию государства 7 октября. Спустя несколько дней боевых столкновений Израиль призвал один миллион палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток, передает телеканал 360. После этого в МИД РФ заявили, что подобные действия являются нарушением прав человека.

Палестинское движение ХАМАС имеет обширную сеть секретных подземных тоннелей, что является сильным преимуществом перед израильской армией. Об этом написали в агентстве Bloomberg. «Несмотря на то, что ХАМАС не может сравниться с израильской армией в технологическом развитии, у группировки есть одно очень необычное преимущество: обширная сеть секретных подземных туннелей», — написали в материале издания. Уточняется, что оборона, выстроенная палестинскими боевиками, делает их территорию неприступной. Уточняется, что подземные лабиринты являются довольно сложной целью. Причиной тому служит тот факт, что никто, кроме ХАМАС не знает масштабов всех этих тоннелей. Война между Израилем и Палестиной началась после вторжения ХАМАС на территорию государства 7 октября. Спустя несколько дней боевых столкновений Израиль призвал один миллион палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток, передает телеканал 360. После этого в МИД РФ заявили, что подобные действия являются нарушением прав человека.