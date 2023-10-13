Пермский полицейский проехал по лежачему пожарному

В селе Юсьва Пермского края полицейский на автомобиле переехал лежащего на дороге пожарного. Информация об этом опубликована в telegram-канале «112».
«В селе Юсьва вечером лейтенант полиции на Шкоде ехал домой на ужин и не заметил неожиданное препятствие. Прямо на проезжей части лежал боец местной пожарной части. Сотрудник его переехал», — говорится в посте.
По данным telegram-канала «112», пожарного экстренно госпитализировали в город Кудымкар. Уточняется, что полицейский в отличие от пожарного был трезв, но служебную проверку в отношении него все равно начали.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Ответ ожидается.
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