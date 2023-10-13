Пермский полицейский проехал по лежачему пожарному

14 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Пермском крае пожарный попал под колеса автомобиля, которым управлял полицейский Фото: Ольга Юшкова © URA.RU В селе Юсьва Пермского края полицейский на автомобиле переехал лежащего на дороге пожарного. Информация об этом опубликована в telegram-канале «112». «В селе Юсьва вечером лейтенант полиции на Шкоде ехал домой на ужин и не заметил неожиданное препятствие. Прямо на проезжей части лежал боец местной пожарной части. Сотрудник его переехал», — говорится в посте. По данным telegram-канала «112», пожарного экстренно госпитализировали в город Кудымкар. Уточняется, что полицейский в отличие от пожарного был трезв, но служебную проверку в отношении него все равно начали. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Ответ ожидается.

В селе Юсьва Пермского края полицейский на автомобиле переехал лежащего на дороге пожарного. Информация об этом опубликована в telegram-канале «112». «В селе Юсьва вечером лейтенант полиции на Шкоде ехал домой на ужин и не заметил неожиданное препятствие. Прямо на проезжей части лежал боец местной пожарной части. Сотрудник его переехал», — говорится в посте. По данным telegram-канала «112», пожарного экстренно госпитализировали в город Кудымкар. Уточняется, что полицейский в отличие от пожарного был трезв, но служебную проверку в отношении него все равно начали. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Ответ ожидается.