13 октября 2023

Пермский полицейский проехал по лежачему пожарному

© Служба новостей «URA.RU»
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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, мигалка, сирена, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
В Пермском крае пожарный попал под колеса автомобиля, которым управлял полицейский Фото:

В селе Юсьва Пермского края полицейский на автомобиле переехал лежащего на дороге пожарного. Информация об этом опубликована в telegram-канале «112».

«В селе Юсьва вечером лейтенант полиции на Шкоде ехал домой на ужин и не заметил неожиданное препятствие. Прямо на проезжей части лежал боец местной пожарной части. Сотрудник его переехал», — говорится в посте.

По данным telegram-канала «112», пожарного экстренно госпитализировали в город Кудымкар. Уточняется, что полицейский в отличие от пожарного был трезв, но служебную проверку в отношении него все равно начали.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Ответ ожидается.

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В селе Юсьва Пермского края полицейский на автомобиле переехал лежащего на дороге пожарного. Информация об этом опубликована в telegram-канале «112». «В селе Юсьва вечером лейтенант полиции на Шкоде ехал домой на ужин и не заметил неожиданное препятствие. Прямо на проезжей части лежал боец местной пожарной части. Сотрудник его переехал», — говорится в посте. По данным telegram-канала «112», пожарного экстренно госпитализировали в город Кудымкар. Уточняется, что полицейский в отличие от пожарного был трезв, но служебную проверку в отношении него все равно начали. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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