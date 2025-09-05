В Перми временно изменится движение трамвая в центре города

В Перми трамвай №8 изменит маршрут движения. Причиной станет ремонт участка улицы Белинского. Об этом сообщили в telegram-канале городского департамента транспорта.
«С 8 сентября начинается ремонт трамвайных путей на улице Белинского. Трамвай №8 будет следовать в объезд по улицам Куйбышева и Революции», — сказано в сообщении.
Уточняется, что по улице Сибирская продолжит ездить трамвай №6, а также автобусы №4, 33 и 71. На улице Белинского власти планируют заменить трамвайные пути. Это необходимо для плавного хода вагонов. Кроме этого, сделают платформы на остановке «Улица Белинского», чтобы сделать посадку пассажиров безопаснее. Сроки завершения ремонта не уточняются.
