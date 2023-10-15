В Махачкале на шесть часов задержан рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Нижневартовска (ХМАО). На онлайн — табло международного аэропорта им. В.И. Муравленко указано, что расписание изменено по решению авиакомпании.
«По расписанию самолет авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс из Махачкалы, должен был приземлиться в аэропорту Нижневартовска 16 октября в 7:50. Ожидаемое время прибытия — 13:50», — следует из данных онлайн-табло.
Уточняется, что время прибытия самолета в Нижневартовск было изменено по решению авиакомпании. О причинах по которым «Уральские авиалинии» перенесли рейс не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.
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