15 октября 2023
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13 октября 2023

«Уральские авиалинии» задерживают рейс из Махачкалы в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» пребудет в Нижневартовск на шесть часов позже Фото:

В Махачкале на шесть часов задержан рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Нижневартовска (ХМАО). На онлайн — табло международного аэропорта им. В.И. Муравленко указано, что расписание изменено по решению авиакомпании.

«По расписанию самолет авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс из Махачкалы, должен был приземлиться в аэропорту Нижневартовска 16 октября в 7:50. Ожидаемое время прибытия — 13:50», — следует из данных онлайн-табло.

Уточняется, что время прибытия самолета в Нижневартовск было изменено по решению авиакомпании. О причинах по которым «Уральские авиалинии» перенесли рейс не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.

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В Махачкале на шесть часов задержан рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Нижневартовска (ХМАО). На онлайн — табло международного аэропорта им. В.И. Муравленко указано, что расписание изменено по решению авиакомпании. «По расписанию самолет авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс из Махачкалы, должен был приземлиться в аэропорту Нижневартовска 16 октября в 7:50. Ожидаемое время прибытия — 13:50», — следует из данных онлайн-табло. Уточняется, что время прибытия самолета в Нижневартовск было изменено по решению авиакомпании. О причинах по которым «Уральские авиалинии» перенесли рейс не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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