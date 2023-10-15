15 октября 2023
14 октября 2023

В Екатеринбурге у парка обнаружили тело мужчины. Фото

У летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина реанимации, реанимация, скорая помощь
Причина смерти мужчины неизвестна Фото:

В Екатеринбурге у Летнего парка «Уралмаш» был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы.

«На Уралмаше обнаружен труп мужчины. Причина смерти неизвестна», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по происшествию в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен.

Обнаруженный труп мужчины возле летнего парка «Уралмаш»
Обнаруженный труп мужчины возле летнего парка «Уралмаш»
Фото:

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В Екатеринбурге у Летнего парка «Уралмаш» был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «На Уралмаше обнаружен труп мужчины. Причина смерти неизвестна», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по происшествию в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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