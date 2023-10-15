В Екатеринбурге у парка обнаружили тело мужчины. Фото

У летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

16 октября 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Причина смерти мужчины неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге у Летнего парка «Уралмаш» был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «На Уралмаше обнаружен труп мужчины. Причина смерти неизвестна», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по происшествию в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен. Обнаруженный труп мужчины возле летнего парка «Уралмаш» Фото: telegram-канал «Безумный ЕКБ», https://t.me/BEZUMEKB

В Екатеринбурге у Летнего парка «Уралмаш» был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «На Уралмаше обнаружен труп мужчины. Причина смерти неизвестна», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по происшествию в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен.