Причина смерти мужчины неизвестна
В Екатеринбурге у Летнего парка «Уралмаш» был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы.
«На Уралмаше обнаружен труп мужчины. Причина смерти неизвестна», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по происшествию в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен.
Обнаруженный труп мужчины возле летнего парка «Уралмаш»
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