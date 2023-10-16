В Магнитогорске охранники магазина приманили грабителя-самоубийцу на сигарету

Охранники обезвредили буйного грабителя, который угрожал покончить с собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 16 октября сотрудники охранного предприятия «Право роста» выехали по тревоге в магазин канцтоваров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, по прибытии они столкнулись с вором, который угрожал покончить с собой. Используя сигарету в качестве приманки, они заставили его выйти из магазина и задержали.

«Ночью неизвестный мужчина в состоянии опьянения разбил входную дверь и проник в магазин канцтоваров. Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники „Право роста“ увидели его внутри помещения. А вот выходить оттуда он отказался наотрез — угрожал самоубийством, так как ему нечего терять, и он пойдет на все ради поставленной цели. Что за цель, он не сказал, назвать свое имя тоже не смог, лишь утверждал, что пришел в магазин с женой», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Право роста».

Там отметили, что сотрудники пошли на хитрость и с помощью сигареты выманили грабителя из магазина. К этому моменту у здания его ожидали спецслужбы. Медики, оказывающие ему помощь, стали жертвами агрессии. Вырвавшись из кареты скорой помощи, грабитель попытался сбежать. Но был задержан.

«Из-за неадекватного поведения мужчины, было принято решение вызвать специализированную бригаду. „Герой“ был передан сотрудникам психиатрической бригады», — подытожили в пресс-службе охранного предприятия.