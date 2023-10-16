В Перми метеорологи зафиксировали 12-й температурный рекорд за год

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В столице Прикамья 16 октября зафиксировали новый температурный рекорд Фото:

На территории Перми 16 октября установлен новый температурный рекорд. По данным ГИС-центра ПГНИУ, он стал уже 12-м за текущий год.

«Итоговое значение максимальной температуры воздуха в прикамской столице 16 октября: +16,5 градуса, это на 1,3 градуса выше прежнего суточного рекорда тепла, и на 0,1 градуса прохладнее, чем максимум для всей второй половины октября. Это уже 12-й рекорд тепла в нынешнем году», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

По данным метеорологов, по два рекорда фиксировали в марте и апреле, три — в мае, по одному в июле и августе, два — в сентябре. В последний раз столбик термометра поднимался до отметки 24 градуса выше нуля.

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На территории Перми 16 октября установлен новый температурный рекорд. По данным ГИС-центра ПГНИУ, он стал уже 12-м за текущий год. «Итоговое значение максимальной температуры воздуха в прикамской столице 16 октября: +16,5 градуса, это на 1,3 градуса выше прежнего суточного рекорда тепла, и на 0,1 градуса прохладнее, чем максимум для всей второй половины октября. Это уже 12-й рекорд тепла в нынешнем году», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». По данным метеорологов, по два рекорда фиксировали в марте и апреле, три — в мае, по одному в июле и августе, два — в сентябре. В последний раз столбик термометра поднимался до отметки 24 градуса выше нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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