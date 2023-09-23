23 сентября 2023
22 сентября 2023

Синоптики прогнозируют рекордное потепление в Пермском крае за последние 30 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики ожидают существенное потепление в Пермском крае Фото:

В Пермском крае 24 сентября температура воздуха может подняться до отметки 24 градуса выше нуля. Это станет новым рекордом последних 30 дней, рассказывают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

«День 21 сентября в Перми стал самым теплым с 19 августа, но основной вынос тепла впереди. В воскресенье (24 сентября — прим. URA.RU) ожидается пик потепления в Пермском крае от 19 до 24 градусов. Отклонение от нормы на севере Прикамья +10 градусов», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Ранее жителей региона предупреждали об аномально теплой и сухой погоде. Ожидалось, что температура повысится до 26 градусов. Ночью на территорию опускается туман.

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В Пермском крае 24 сентября температура воздуха может подняться до отметки 24 градуса выше нуля. Это станет новым рекордом последних 30 дней, рассказывают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. «День 21 сентября в Перми стал самым теплым с 19 августа, но основной вынос тепла впереди. В воскресенье (24 сентября — прим. URA.RU) ожидается пик потепления в Пермском крае от 19 до 24 градусов. Отклонение от нормы на севере Прикамья +10 градусов», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Ранее жителей региона предупреждали об аномально теплой и сухой погоде. Ожидалось, что температура повысится до 26 градусов. Ночью на территорию опускается туман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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