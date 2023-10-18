Главный свердловский муфтий выступил с обращением из-за бомбежек и блокады Газа

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Пресс-конференция по экстремизму. Екатеринбург, ашарин абдуль куддусс
Абдуль-Куддус Ашарин призвал мусульман не участвовать в митингах Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин призвал мусульман не поддаваться провокациям на фоне тех, что происходят в странах Запада из-за ситуации в секторе Газа. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU муфтий заявил о том, что мусульмане должны молиться за единоверцев.

«В связи с трагическими событиями в секторе Газа, где израильская военщина стирает с лица земли жилые кварталы и где уже тысячи жертв, среди которых в большинстве женщины, дети и престарелые люди, просим братьев и сестер не поддаваться провокациям и не участвовать в митингах. Я призываю на пятничной хутбе прочитать дуа за своих палестинских единоверцев и совершить джаназа намаз по погибшим», — поделился с корреспондентом URA.RU главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус.

Военный конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. Глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.

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Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин призвал мусульман не поддаваться провокациям на фоне тех, что происходят в странах Запада из-за ситуации в секторе Газа. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU муфтий заявил о том, что мусульмане должны молиться за единоверцев. «В связи с трагическими событиями в секторе Газа, где израильская военщина стирает с лица земли жилые кварталы и где уже тысячи жертв, среди которых в большинстве женщины, дети и престарелые люди, просим братьев и сестер не поддаваться провокациям и не участвовать в митингах. Я призываю на пятничной хутбе прочитать дуа за своих палестинских единоверцев и совершить джаназа намаз по погибшим», — поделился с корреспондентом URA.RU главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус. Военный конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. Глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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