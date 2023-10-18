На трассах и в горах Челябинской области начался обильный снегопад

Снегопад начался в западной части региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горнозаводской зоне Челябинской области пошел снег. Как сообщают очевидцы, снег заметили в Златоусте и Катав-Ивановске.

«Снег кружится, летает, летает», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, снег зафиксировали в Златоусте на хребте Уреньга.

Снегопад дойдет до Челябинска к пятнице, 20 октября. Синоптики обещают три дня обильного мокрого снега, а также порывы ветра до 11 метров в секунду. После предупреждения синоптиков жители региона выстроились в очередь в шиномонтажные мастерские, однако до начала следующей недели все места расписаны.