Снегопад начался в западной части региона
В горнозаводской зоне Челябинской области пошел снег. Как сообщают очевидцы, снег заметили в Златоусте и Катав-Ивановске.
«Снег кружится, летает, летает», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, снег зафиксировали в Златоусте на хребте Уреньга.
Снегопад дойдет до Челябинска к пятнице, 20 октября. Синоптики обещают три дня обильного мокрого снега, а также порывы ветра до 11 метров в секунду. После предупреждения синоптиков жители региона выстроились в очередь в шиномонтажные мастерские, однако до начала следующей недели все места расписаны.
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