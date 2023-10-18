Челябинскую область начало заметать снегом. Видео

На трассах и в горах Челябинской области начался обильный снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, ворота, буран, метель, погода, непогода, городской пейзаж, снегопад, климат, автотранспорт, улица лесопарковая
Снегопад начался в западной части региона Фото:

В горнозаводской зоне Челябинской области пошел снег. Как сообщают очевидцы, снег заметили в Златоусте и Катав-Ивановске.

«Снег кружится, летает, летает», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, снег зафиксировали в Златоусте на хребте Уреньга.

Снегопад дойдет до Челябинска к пятнице, 20 октября. Синоптики обещают три дня обильного мокрого снега, а также порывы ветра до 11 метров в секунду. После предупреждения синоптиков жители региона выстроились в очередь в шиномонтажные мастерские, однако до начала следующей недели все места расписаны.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В горнозаводской зоне Челябинской области пошел снег. Как сообщают очевидцы, снег заметили в Златоусте и Катав-Ивановске. «Снег кружится, летает, летает», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, снег зафиксировали в Златоусте на хребте Уреньга. Снегопад дойдет до Челябинска к пятнице, 20 октября. Синоптики обещают три дня обильного мокрого снега, а также порывы ветра до 11 метров в секунду. После предупреждения синоптиков жители региона выстроились в очередь в шиномонтажные мастерские, однако до начала следующей недели все места расписаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...