Шеф свердловской полиции использует визит Колокольцева для отставки зама

Глава свердловского ГУ МВД Александр Мешком может использовать визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева для отставки своего заместителя Петра Кривегина, с которым у него давнее соперничество. По данным источника URA.RU, Колокольцева неспроста пригласили открывать долгострой на пересечении улиц Лоцмановых и Красных Зорь.
Этот объект — дом для полицейских — не могли сдать несколько лет. «Из ситуации выкрутились усилиями Мешкова: когда Москва отказалась увеличивать смету, генерал договорился с одним из местных меценатов о поддержке в размере 50-70 млн рублей. Замысел в том, что после того, как новое здание проинспектирует министр, Кривегину дадут высокую должность в каком-нибудь другом регионе», — пояснил инсайдер.
Колокольцев, как писало URA.RU, приедет в Екатеринбург в конце октября, говорили инсайдеры агентства. По одной из версий, основная причина визита — дефицит силовиков, якобы самый большой по стране. В начале октября Мешков взял отпуск, но перед проверкой вернется к работе.
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