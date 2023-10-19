Ребенка госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) водитель Chevrolet сбил семью с пятилетним ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД 19 октября.

«Возле дома № 65 по улице 4-й Пятилетки 68-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок 2018 года рождения находился в сопровождении взрослых», — уточнили в ГИБДД.

ДТП произошло 18 октября около пяти часов вечера. Ребенок с травмами был госпитализирован.