Под Челябинском Chevrolet сбил семью с пятилетним ребенком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Ребенка госпитализировали Фото:

В Копейске (Челябинская область) водитель Chevrolet сбил семью с пятилетним ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД 19 октября.

«Возле дома № 65 по улице 4-й Пятилетки 68-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок 2018 года рождения находился в сопровождении взрослых», — уточнили в ГИБДД.

ДТП произошло 18 октября около пяти часов вечера. Ребенок с травмами был госпитализирован.

ДТП произошло возле женской консультации на улице 4-й Пятилетки
ДТП произошло возле женской консультации на улице 4-й Пятилетки
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) водитель Chevrolet сбил семью с пятилетним ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД 19 октября. «Возле дома № 65 по улице 4-й Пятилетки 68-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок 2018 года рождения находился в сопровождении взрослых», — уточнили в ГИБДД. ДТП произошло 18 октября около пяти часов вечера. Ребенок с травмами был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...