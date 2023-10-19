Ребенка госпитализировали
В Копейске (Челябинская область) водитель Chevrolet сбил семью с пятилетним ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД 19 октября.
«Возле дома № 65 по улице 4-й Пятилетки 68-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок 2018 года рождения находился в сопровождении взрослых», — уточнили в ГИБДД.
ДТП произошло 18 октября около пяти часов вечера. Ребенок с травмами был госпитализирован.
ДТП произошло возле женской консультации на улице 4-й Пятилетки
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