С помощью камер оперативники воспроизвели все детали нападения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поножовщину в одном из магазинов сети «Красное&Белое» в Челябинске, произошедшую 18 октября, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них мужчина сначала агрессивно зовет подругу поговорить на улице, а потом достает нож и нападает на нее.

Мужчина зашел в магазин вечером. Изначально его лицо скрывал капюшон. Однако в горячке он снял его. Не убедив подругу провести разговор на улице, он прошел за кассу и ударил ее ножом. Коллега женщины находилась рядом, но не смогла ей помочь и тоже получила ранение.

После первого нападения челябинец поспешил к выходу. В этот момент в магазин зашел мужчина. Он попытался обойти явно невменяемого человека, а тот направил свою агрессию на него. Покупатель получил удар ножом.

После челябинец во второй раз прошел за кассу. Однако больше ударов не наносил. Судя по камерам наблюдения, уходя, он высказывал угрозы своей подруге.

На вызов к магазину съехались экстренные службы. Женщинам и мужчине была оказана медицинская помощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на розыск злоумышленника были ориентированы все наружные наряды полиции. Экипажи ГИБДД и ППС объезжали дворы, участковые проводили поквартирный обход, опрашивая жильцов. К работе над раскрытием преступления подключились сотрудники уголовного розыска, имеющие солидный опыт оперативной работы. Раскрытие дерзкого преступления было поставлено на контроль руководством челябинского УМВД.

Мужчина был оперативно задержан. В отделе полиции была установлена его личность. Им оказался 42-летнего местный житель. Ранее он уже был судим за разбой. Сейчас в следственном отделе по Калининскому району Челябинска следственного управления СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»). Задержанный ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения, находясь в изоляторе временного содержания.