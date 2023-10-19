19 октября 2023

Мэрия Челябинска показала, каким будет ледовый городок в 2023 году. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на Площади революции мэром Натальей Котовой. Челябинск, ледовый городок
В проекте городка — семь ледяных скатов, два лабиринта и дом Деда Мороза Фото:

В Челябинске выбрали тему ледового городка, который построят на площади Революции. В 2023 году в центре города будут представлены воплотившиеся в жизнь сказы Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Видеопроект презентовала мэрия Челябинска.

«Детская мечта тысяч челябинцев увидеть своими глазами творения Данилы-мастера воплотится в ледовом городке на площади Революции. Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Огневушка-Поскакушка, Каменный цветок — будет все», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект уже разработан. Скульпторам и художникам предстоит построить горки изо льда — «Малахитовую», «Самоцветную» и «Медную». Также в проекте городка присутствуют семь ледяных скатов, два лабиринта и полюбившийся подарками дом Деда Мороза.

Сборник сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» является примером литературно обработанного «рабочего фольклора» Урала. Сказы, опубликованные с 1936 по 1945 год, к 2010 году были переведены на шестьдесят пять языков мира.

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В Челябинске выбрали тему ледового городка, который построят на площади Революции. В 2023 году в центре города будут представлены воплотившиеся в жизнь сказы Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Видеопроект презентовала мэрия Челябинска. «Детская мечта тысяч челябинцев увидеть своими глазами творения Данилы-мастера воплотится в ледовом городке на площади Революции. Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Огневушка-Поскакушка, Каменный цветок — будет все», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект уже разработан. Скульпторам и художникам предстоит построить горки изо льда — «Малахитовую», «Самоцветную» и «Медную». Также в проекте городка присутствуют семь ледяных скатов, два лабиринта и полюбившийся подарками дом Деда Мороза. Сборник сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» является примером литературно обработанного «рабочего фольклора» Урала. Сказы, опубликованные с 1936 по 1945 год, к 2010 году были переведены на шестьдесят пять языков мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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