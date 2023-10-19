Мэрия Челябинска показала, каким будет ледовый городок в 2023 году. Видео

20 октября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

В проекте городка — семь ледяных скатов, два лабиринта и дом Деда Мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выбрали тему ледового городка, который построят на площади Революции. В 2023 году в центре города будут представлены воплотившиеся в жизнь сказы Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Видеопроект презентовала мэрия Челябинска. «Детская мечта тысяч челябинцев увидеть своими глазами творения Данилы-мастера воплотится в ледовом городке на площади Революции. Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Огневушка-Поскакушка, Каменный цветок — будет все», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект уже разработан. Скульпторам и художникам предстоит построить горки изо льда — «Малахитовую», «Самоцветную» и «Медную». Также в проекте городка присутствуют семь ледяных скатов, два лабиринта и полюбившийся подарками дом Деда Мороза. Сборник сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» является примером литературно обработанного «рабочего фольклора» Урала. Сказы, опубликованные с 1936 по 1945 год, к 2010 году были переведены на шестьдесят пять языков мира.

В Челябинске выбрали тему ледового городка, который построят на площади Революции. В 2023 году в центре города будут представлены воплотившиеся в жизнь сказы Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Видеопроект презентовала мэрия Челябинска. «Детская мечта тысяч челябинцев увидеть своими глазами творения Данилы-мастера воплотится в ледовом городке на площади Революции. Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Огневушка-Поскакушка, Каменный цветок — будет все», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект уже разработан. Скульпторам и художникам предстоит построить горки изо льда — «Малахитовую», «Самоцветную» и «Медную». Также в проекте городка присутствуют семь ледяных скатов, два лабиринта и полюбившийся подарками дом Деда Мороза. Сборник сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» является примером литературно обработанного «рабочего фольклора» Урала. Сказы, опубликованные с 1936 по 1945 год, к 2010 году были переведены на шестьдесят пять языков мира.