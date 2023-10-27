Политолог объяснил, что ХАМАС сделает с заложниками в секторе Газа

ХАМАС будет использовать заложников для обмена на гуманитарную помощь и топливо, а также в качестве живого щита. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов.
«Большинство захваченных из числа мирных граждан будет отпущено в обмен на гуманитарную помощь и топливо. А заложники из числа военных израильской армии будут использованы в качестве живого щита в подземных тоннелях» — отметил политолог Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Он уточнил, что сейчас ХАМАС использует заложников для продолжения борьбы с Израилем. Поэтому решение об их устранении невыгодно и маловероятно.
Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов раскрыл, что в заложниках у боевиков ХАМАС находятся три россиянина, которые также имеют израильское гражданство. Он отметил, для освобождения граждан российская сторона проводит переговоры.
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