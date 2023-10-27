27 октября 2023

Политолог объяснил, что ХАМАС сделает с заложниками в секторе Газа

Политолог Ванифатов: ХАМАС будет использовать заложников в качестве живого щита
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Боевики ХАМАС могут уничтожить заложников, заявил Ванифатов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС будет использовать заложников для обмена на гуманитарную помощь и топливо, а также в качестве живого щита. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов.

«Большинство захваченных из числа мирных граждан будет отпущено в обмен на гуманитарную помощь и топливо. А заложники из числа военных израильской армии будут использованы в качестве живого щита в подземных тоннелях» — отметил политолог Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он уточнил, что сейчас ХАМАС использует заложников для продолжения борьбы с Израилем. Поэтому решение об их устранении невыгодно и маловероятно.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов раскрыл, что в заложниках у боевиков ХАМАС находятся три россиянина, которые также имеют израильское гражданство. Он отметил, для освобождения граждан российская сторона проводит переговоры.

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ХАМАС будет использовать заложников для обмена на гуманитарную помощь и топливо, а также в качестве живого щита. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов. «Большинство захваченных из числа мирных граждан будет отпущено в обмен на гуманитарную помощь и топливо. А заложники из числа военных израильской армии будут использованы в качестве живого щита в подземных тоннелях» — отметил политолог Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что сейчас ХАМАС использует заложников для продолжения борьбы с Израилем. Поэтому решение об их устранении невыгодно и маловероятно. Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов раскрыл, что в заложниках у боевиков ХАМАС находятся три россиянина, которые также имеют израильское гражданство. Он отметил, для освобождения граждан российская сторона проводит переговоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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