Политолог объяснил, что ХАМАС сделает с заложниками в секторе Газа

Политолог Ванифатов: ХАМАС будет использовать заложников в качестве живого щита

27 октября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Боевики ХАМАС могут уничтожить заложников, заявил Ванифатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ХАМАС будет использовать заложников для обмена на гуманитарную помощь и топливо, а также в качестве живого щита. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов. «Большинство захваченных из числа мирных граждан будет отпущено в обмен на гуманитарную помощь и топливо. А заложники из числа военных израильской армии будут использованы в качестве живого щита в подземных тоннелях» — отметил политолог Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что сейчас ХАМАС использует заложников для продолжения борьбы с Израилем. Поэтому решение об их устранении невыгодно и маловероятно. Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов раскрыл, что в заложниках у боевиков ХАМАС находятся три россиянина, которые также имеют израильское гражданство. Он отметил, для освобождения граждан российская сторона проводит переговоры.

ХАМАС будет использовать заложников для обмена на гуманитарную помощь и топливо, а также в качестве живого щита. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов. «Большинство захваченных из числа мирных граждан будет отпущено в обмен на гуманитарную помощь и топливо. А заложники из числа военных израильской армии будут использованы в качестве живого щита в подземных тоннелях» — отметил политолог Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что сейчас ХАМАС использует заложников для продолжения борьбы с Израилем. Поэтому решение об их устранении невыгодно и маловероятно. Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов раскрыл, что в заложниках у боевиков ХАМАС находятся три россиянина, которые также имеют израильское гражданство. Он отметил, для освобождения граждан российская сторона проводит переговоры.