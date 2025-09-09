Британия заявила о готовности к переговорам с Россией по ЯО

Великобритания готова к диалогу с РФ по ядерному оружию
Великобритания готова обсуждать с Россией вопросы стратегической безопасности и нераспространения ядерного оружия, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом сообщили в посольстве Соединенного Королевства в Москве.

«Великобритания по-прежнему привержена выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжает участвовать в стратегических дискуссиях по вопросам безопасности и нераспространения, включая взаимодействие с Россией в рамках процесса P5», — заявил «Известиям» представитель посольства Великобритании в Москве. Он уточнил, Лондон сохраняет диалог с Москвой на экспертном уровне через международный формат P5 — канал переговоров между пятью официально признанными ядерными державами (Великобритания, Россия, Китай, США и Франция), созданный для реализации положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он добавил, что, несмотря на текущие политические разногласия и ограничения, вызванные конфликтом на Украине, Лондон считает необходимым продолжать экспертный диалог по снижению ядерных рисков. Эти дискуссии играют ключевую роль в минимизации рисков и обеспечении международной безопасности.

Ранее Великобритания заявляла о поддержке Украины, направляя военную помощь и обучая украинских военных, однако неоднократно подчеркивала, что не планирует отправлять свои войска для участия в боевых действиях. Лондон также отказался от размещения миротворческого контингента на территории Украины, при этом продолжая координировать позиции с Киевом по вопросам безопасности и сотрудничать в рамках международных форматов, таких как «Рамштайн» и P5.

