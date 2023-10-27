27 октября 2023

В ХМАО пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспо-Елка - 2016. Екатеринбург, наука, физика, стальные шары
Лучшие команды стран-участниц будут соревноваться в решении заданий по физике Фото:

В Ханты-Мансийске в декабре 2023 года пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа.

«По предложению департамента образования и науки Югры создается организационный комитет по подготовке и проведению Международной научной физической олимпиады с участием стран СНГ, ШОС, БРИКС. Важное событие пройдет в начале декабря 2023 года в Ханты-Мансийске. Ключевая задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей», — указано в публикации.

По словам директора департамента образования Алексея Дренина, олимпиада пройдет с 3 по 11 декабря. Столица Югры примет более сотни участников.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске в декабре 2023 года пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа. «По предложению департамента образования и науки Югры создается организационный комитет по подготовке и проведению Международной научной физической олимпиады с участием стран СНГ, ШОС, БРИКС. Важное событие пройдет в начале декабря 2023 года в Ханты-Мансийске. Ключевая задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей», — указано в публикации. По словам директора департамента образования Алексея Дренина, олимпиада пройдет с 3 по 11 декабря. Столица Югры примет более сотни участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...