В ХМАО пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике

27 октября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Лучшие команды стран-участниц будут соревноваться в решении заданий по физике Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийске в декабре 2023 года пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа. «По предложению департамента образования и науки Югры создается организационный комитет по подготовке и проведению Международной научной физической олимпиады с участием стран СНГ, ШОС, БРИКС. Важное событие пройдет в начале декабря 2023 года в Ханты-Мансийске. Ключевая задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей», — указано в публикации. По словам директора департамента образования Алексея Дренина, олимпиада пройдет с 3 по 11 декабря. Столица Югры примет более сотни участников.

В Ханты-Мансийске в декабре 2023 года пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа. «По предложению департамента образования и науки Югры создается организационный комитет по подготовке и проведению Международной научной физической олимпиады с участием стран СНГ, ШОС, БРИКС. Важное событие пройдет в начале декабря 2023 года в Ханты-Мансийске. Ключевая задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей», — указано в публикации. По словам директора департамента образования Алексея Дренина, олимпиада пройдет с 3 по 11 декабря. Столица Югры примет более сотни участников.