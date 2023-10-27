В ХМАО пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике

В Ханты-Мансийске в декабре 2023 года пройдет олимпиада стран СНГ, BRICS и ШОС по физике. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа.
«По предложению департамента образования и науки Югры создается организационный комитет по подготовке и проведению Международной научной физической олимпиады с участием стран СНГ, ШОС, БРИКС. Важное событие пройдет в начале декабря 2023 года в Ханты-Мансийске. Ключевая задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей», — указано в публикации.
По словам директора департамента образования Алексея Дренина, олимпиада пройдет с 3 по 11 декабря. Столица Югры примет более сотни участников.
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