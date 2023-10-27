27 октября 2023

Челябинский подросток умер после тренировки по борьбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи пытались спасти подростка Фото:

В Карталах (Челябинская область) десятиклассник скончался после тренировки по борьбе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, судмедэксперты склоняются к версии, что подросток скончался от инсульта.

«Подростка доставили в районную больницу с плохим самочувствием. Спустя некоторое время он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь. Спустя несколько часов он скончался», — рассказал источник.

По данным URA.RU, специалисты провели вскрытие тела. По предварительным данным, признаков криминала нет. У школьника зафиксировали гематому в голове неясного происхождения. Сейчас рассматривают версию об инсульте. Проводятся дополнительные исследования.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

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В Карталах (Челябинская область) десятиклассник скончался после тренировки по борьбе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, судмедэксперты склоняются к версии, что подросток скончался от инсульта. «Подростка доставили в районную больницу с плохим самочувствием. Спустя некоторое время он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь. Спустя несколько часов он скончался», — рассказал источник. По данным URA.RU, специалисты провели вскрытие тела. По предварительным данным, признаков криминала нет. У школьника зафиксировали гематому в голове неясного происхождения. Сейчас рассматривают версию об инсульте. Проводятся дополнительные исследования. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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