Челябинский подросток умер после тренировки по борьбе

В Карталах (Челябинская область) десятиклассник скончался после тренировки по борьбе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, судмедэксперты склоняются к версии, что подросток скончался от инсульта.
«Подростка доставили в районную больницу с плохим самочувствием. Спустя некоторое время он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь. Спустя несколько часов он скончался», — рассказал источник.
По данным URA.RU, специалисты провели вскрытие тела. По предварительным данным, признаков криминала нет. У школьника зафиксировали гематому в голове неясного происхождения. Сейчас рассматривают версию об инсульте. Проводятся дополнительные исследования.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего.
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