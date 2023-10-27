Челябинский подросток умер после тренировки по борьбе

27 октября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Врачи пытались спасти подростка Фото: Анна Майорова © URA.RU В Карталах (Челябинская область) десятиклассник скончался после тренировки по борьбе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, судмедэксперты склоняются к версии, что подросток скончался от инсульта. «Подростка доставили в районную больницу с плохим самочувствием. Спустя некоторое время он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь. Спустя несколько часов он скончался», — рассказал источник. По данным URA.RU, специалисты провели вскрытие тела. По предварительным данным, признаков криминала нет. У школьника зафиксировали гематому в голове неясного происхождения. Сейчас рассматривают версию об инсульте. Проводятся дополнительные исследования. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

В Карталах (Челябинская область) десятиклассник скончался после тренировки по борьбе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, судмедэксперты склоняются к версии, что подросток скончался от инсульта. «Подростка доставили в районную больницу с плохим самочувствием. Спустя некоторое время он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь. Спустя несколько часов он скончался», — рассказал источник. По данным URA.RU, специалисты провели вскрытие тела. По предварительным данным, признаков криминала нет. У школьника зафиксировали гематому в голове неясного происхождения. Сейчас рассматривают версию об инсульте. Проводятся дополнительные исследования. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего.