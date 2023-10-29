В Златоусте (Челябинская область) вице-мэром по строительству назначили Олега Сабанова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обязанности руководитель исполняет с 30 октября.
«Заместителем Златоуста по строительству с 30 октября назначен Олег Сабанов. С 2020 года он возглавлял учреждение „Капитальное строительство“», — отметили в мэрии.
Сабанов будет курировать работу нескольких подразделений мэрии. Среди них, кроме капстроительства, управление архитектуры и градостроительства, отдел экологии и природопользования, управление лесами Златоуста.
В 1999 году Сабанов окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Экономика и управление на производстве». Работал сварщиком, мастером производственного участка, инженером.
Должность вице-мэра оставалась вакантной после того, как Владимир Галимский написал заявление о сложении полномочий. Мэр Максим Пекарский поблагодарил бывшего заместителя за эффективную работу. На посту Галимский отвечал за строительство биатлонного комплекса, газификацию поселков, занимался выполнением программы расселения ветхо-аварийного жилья и другими проектами.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.