29 октября 2023
28 октября 2023

В Златоусте назначили вице-мэра по строительству. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, кресло губернатора, кресло чиновника
Свободное кресло руководителя занял Олег Сабанов Фото:

В Златоусте (Челябинская область) вице-мэром по строительству назначили Олега Сабанова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обязанности руководитель исполняет с 30 октября.

«Заместителем Златоуста по строительству с 30 октября назначен Олег Сабанов. С 2020 года он возглавлял учреждение „Капитальное строительство“», — отметили в мэрии.

Сабанов будет курировать работу нескольких подразделений мэрии. Среди них, кроме капстроительства, управление архитектуры и градостроительства, отдел экологии и природопользования, управление лесами Златоуста.

В 1999 году Сабанов окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Экономика и управление на производстве». Работал сварщиком, мастером производственного участка, инженером.

Должность вице-мэра оставалась вакантной после того, как Владимир Галимский написал заявление о сложении полномочий. Мэр Максим Пекарский поблагодарил бывшего заместителя за эффективную работу. На посту Галимский отвечал за строительство биатлонного комплекса, газификацию поселков, занимался выполнением программы расселения ветхо-аварийного жилья и другими проектами.

Вице-мэром по строительству в Златоусте стал Олег Сабанов
Вице-мэром по строительству в Златоусте стал Олег Сабанов
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) вице-мэром по строительству назначили Олега Сабанова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обязанности руководитель исполняет с 30 октября. «Заместителем Златоуста по строительству с 30 октября назначен Олег Сабанов. С 2020 года он возглавлял учреждение „Капитальное строительство“», — отметили в мэрии. Сабанов будет курировать работу нескольких подразделений мэрии. Среди них, кроме капстроительства, управление архитектуры и градостроительства, отдел экологии и природопользования, управление лесами Златоуста. В 1999 году Сабанов окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Экономика и управление на производстве». Работал сварщиком, мастером производственного участка, инженером. Должность вице-мэра оставалась вакантной после того, как Владимир Галимский написал заявление о сложении полномочий. Мэр Максим Пекарский поблагодарил бывшего заместителя за эффективную работу. На посту Галимский отвечал за строительство биатлонного комплекса, газификацию поселков, занимался выполнением программы расселения ветхо-аварийного жилья и другими проектами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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