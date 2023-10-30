Транспортные карты екатеринбуржцев перестали работать из-за отечественного ПО

В Екатеринбурге произошел сбой с транспортными «Екартами»
Пользователи транспортной «Екарты» не могут пополнить счет с помощью мобильного приложения. Сервис оказался недоступен, на это обратили внимание читатели URA.RU.
«Оплата картами продолжает работать, но их онлайн-пополнение через приложение „Екарта“, а также использование виртуальной карты на данный момент недоступно. Это связано с оборудованием, давшим сбой при переходе на отечественное ПО», — сказала гендиректор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина.
Она отметила, что пополнить счет можно в кассах метро и с помощью сервиса быстрых платежей «Фрисби» и «GorodPay». Не работает только мобильное приложение «Екарта».
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