Транспортные карты екатеринбуржцев перестали работать из-за отечественного ПО

В Екатеринбурге произошел сбой с транспортными «Екартами» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи транспортной «Екарты» не могут пополнить счет с помощью мобильного приложения. Сервис оказался недоступен, на это обратили внимание читатели URA.RU.

«Оплата картами продолжает работать, но их онлайн-пополнение через приложение „Екарта“, а также использование виртуальной карты на данный момент недоступно. Это связано с оборудованием, давшим сбой при переходе на отечественное ПО», — сказала гендиректор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина.

Она отметила, что пополнить счет можно в кассах метро и с помощью сервиса быстрых платежей «Фрисби» и «GorodPay». Не работает только мобильное приложение «Екарта».