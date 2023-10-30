30 октября 2023

В Златоусте скончалась воевавшая под Сталинградом 100-летняя ветеран Шутова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ветеранам в УрФО медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Екатеринбург
Антонина Шутова освобождала от фашистов Украину, Белоруссию и Польшу Фото:

В Златоусте (Челябинская область) прощаются с отметившей 100 лет ветераном войны, сражавшейся под Сталинградом, Антониной Шутовой. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, женщина скончалась 31 октября.

«Сегодня утром не стало Антонины Васильевны Шутовой, ветерана Великой Отечественной войны. В июле ей исполнилось 100 лет», — сообщили в мэрии.

Антонина Васильевна пошла на фронт в 1942 году. Будучи телефонисткой, воевала под Сталинградом, освобождала от фашистов Украину, Белоруссию. Победу встретила в Польше.

«Завершился жизненный путь очень мудрого и доброго человека. Антонина Васильевна, светлая вам память! Спасибо за Победу, за ваше мужество и теплоту!», — заявил мэр Максим Пекарский.

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким ветерана. Мэр сказал, что вместе с ними скорбит весь Златоуст.

Антонине Шутовой 100 лет исполнилось в июле
Антонине Шутовой 100 лет исполнилось в июле
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В Златоусте (Челябинская область) прощаются с отметившей 100 лет ветераном войны, сражавшейся под Сталинградом, Антониной Шутовой. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, женщина скончалась 31 октября. «Сегодня утром не стало Антонины Васильевны Шутовой, ветерана Великой Отечественной войны. В июле ей исполнилось 100 лет», — сообщили в мэрии. Антонина Васильевна пошла на фронт в 1942 году. Будучи телефонисткой, воевала под Сталинградом, освобождала от фашистов Украину, Белоруссию. Победу встретила в Польше. «Завершился жизненный путь очень мудрого и доброго человека. Антонина Васильевна, светлая вам память! Спасибо за Победу, за ваше мужество и теплоту!», — заявил мэр Максим Пекарский. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким ветерана. Мэр сказал, что вместе с ними скорбит весь Златоуст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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