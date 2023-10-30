В Златоусте (Челябинская область) прощаются с отметившей 100 лет ветераном войны, сражавшейся под Сталинградом, Антониной Шутовой. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, женщина скончалась 31 октября.
«Сегодня утром не стало Антонины Васильевны Шутовой, ветерана Великой Отечественной войны. В июле ей исполнилось 100 лет», — сообщили в мэрии.
Антонина Васильевна пошла на фронт в 1942 году. Будучи телефонисткой, воевала под Сталинградом, освобождала от фашистов Украину, Белоруссию. Победу встретила в Польше.
«Завершился жизненный путь очень мудрого и доброго человека. Антонина Васильевна, светлая вам память! Спасибо за Победу, за ваше мужество и теплоту!», — заявил мэр Максим Пекарский.
Градоначальник выразил соболезнования родным и близким ветерана. Мэр сказал, что вместе с ними скорбит весь Златоуст.
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