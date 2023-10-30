В Златоусте скончалась воевавшая под Сталинградом 100-летняя ветеран Шутова. Фото 31 октября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 + Антонина Шутова освобождала от фашистов Украину, Белоруссию и Польшу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) прощаются с отметившей 100 лет ветераном войны, сражавшейся под Сталинградом, Антониной Шутовой. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, женщина скончалась 31 октября. «Сегодня утром не стало Антонины Васильевны Шутовой, ветерана Великой Отечественной войны. В июле ей исполнилось 100 лет», — сообщили в мэрии. Антонина Васильевна пошла на фронт в 1942 году. Будучи телефонисткой, воевала под Сталинградом, освобождала от фашистов Украину, Белоруссию. Победу встретила в Польше. «Завершился жизненный путь очень мудрого и доброго человека. Антонина Васильевна, светлая вам память! Спасибо за Победу, за ваше мужество и теплоту!», — заявил мэр Максим Пекарский. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким ветерана. Мэр сказал, что вместе с ними скорбит весь Златоуст. Антонине Шутовой 100 лет исполнилось в июле Фото: пресс-служба мэрии Златоуста В Златоусте (Челябинская область) прощаются с отметившей 100 лет ветераном войны, сражавшейся под Сталинградом, Антониной Шутовой. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, женщина скончалась 31 октября. «Сегодня утром не стало Антонины Васильевны Шутовой, ветерана Великой Отечественной войны. В июле ей исполнилось 100 лет», — сообщили в мэрии. Антонина Васильевна пошла на фронт в 1942 году. Будучи телефонисткой, воевала под Сталинградом, освобождала от фашистов Украину, Белоруссию. Победу встретила в Польше. «Завершился жизненный путь очень мудрого и доброго человека. Антонина Васильевна, светлая вам память! Спасибо за Победу, за ваше мужество и теплоту!», — заявил мэр Максим Пекарский. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким ветерана. Мэр сказал, что вместе с ними скорбит весь Златоуст. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям