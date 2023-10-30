Свердловскую больницу в третий раз признали лучшей в России

Свердловская областная клиническая больница №1 (СОКБ №1) заняла первое место в федеральном конкурсе, где выбрали лучший региональный сосудистый центр для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона.
«При определении победителя конкурса жюри учитывало показатели работы за три последних года, применение высокотехнологичных методов лечения и внедрение инновационных технологий. Региональный сосудистый центр СОКБ №1 стал лучшим в стране уже в третий раз», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге «Новая больница» получила престижную премию профессионального признания «Медицинский Олимп» в номинации «технология года». Медиков наградили за внедрение методики внутрисосудистой тромбэкстракции (ВСТЭ) в острейшем периоде мозгового инсульта. «Новая больница» лидирует по объему помощи пациентам с инсультом и с другими мозговыми катастрофами.
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