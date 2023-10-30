30 октября 2023

Свердловскую больницу в третий раз признали лучшей в России

Региональный сосудистый центр СОКБ №1 в третий раз признан лучшим в России
© Служба новостей «URA.RU»
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СОКБ №1 заняла первое место в общероссийском конкурсе Фото:

Свердловская областная клиническая больница №1 (СОКБ №1) заняла первое место в федеральном конкурсе, где выбрали лучший региональный сосудистый центр для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона.

«При определении победителя конкурса жюри учитывало показатели работы за три последних года, применение высокотехнологичных методов лечения и внедрение инновационных технологий. Региональный сосудистый центр СОКБ №1 стал лучшим в стране уже в третий раз», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге «Новая больница» получила престижную премию профессионального признания «Медицинский Олимп» в номинации «технология года». Медиков наградили за внедрение методики внутрисосудистой тромбэкстракции (ВСТЭ) в острейшем периоде мозгового инсульта. «Новая больница» лидирует по объему помощи пациентам с инсультом и с другими мозговыми катастрофами.

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Свердловская областная клиническая больница №1 (СОКБ №1) заняла первое место в федеральном конкурсе, где выбрали лучший региональный сосудистый центр для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона. «При определении победителя конкурса жюри учитывало показатели работы за три последних года, применение высокотехнологичных методов лечения и внедрение инновационных технологий. Региональный сосудистый центр СОКБ №1 стал лучшим в стране уже в третий раз», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге «Новая больница» получила престижную премию профессионального признания «Медицинский Олимп» в номинации «технология года». Медиков наградили за внедрение методики внутрисосудистой тромбэкстракции (ВСТЭ) в острейшем периоде мозгового инсульта. «Новая больница» лидирует по объему помощи пациентам с инсультом и с другими мозговыми катастрофами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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