30 октября 2023

Троих челябинских силовиков обвинили в выбивании показаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
В случае подтверждения факта превышения полномочий, полицейские будут уволены и привлечены к ответственности Фото:

Трое челябинских полицейских попали под статью о превышении должностных полномочий, после заявления о давлении на участников очной ставки. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе областного полицейского главка, сейчас управление собственной безопасности проводит проверку по данному факту.

«Управлением собственной безопасности ГУ МВД по региону проводится проверка. В случае, если факт правонарушения подтвердится, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе. Сотрудникам, запятнавшим честь мундира, не место в рядах МВД.

По данным Ural Mash, давление на участников дела произошло во время их очной ставки. Хронология событий началась с покупки автомобиля в кредит. Покупатель не спешил отдавать сумму. Тогда продавец написал заявление в полицию. На очной ставке между мужчинами покупателя обвинили в мошенничестве. По данным издания, признание стали выбивать кулаками. Попало и продавцу. В избиении участвовали замначальника одного из отделов и два оперативника.

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Трое челябинских полицейских попали под статью о превышении должностных полномочий, после заявления о давлении на участников очной ставки. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе областного полицейского главка, сейчас управление собственной безопасности проводит проверку по данному факту. «Управлением собственной безопасности ГУ МВД по региону проводится проверка. В случае, если факт правонарушения подтвердится, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе. Сотрудникам, запятнавшим честь мундира, не место в рядах МВД. По данным Ural Mash, давление на участников дела произошло во время их очной ставки. Хронология событий началась с покупки автомобиля в кредит. Покупатель не спешил отдавать сумму. Тогда продавец написал заявление в полицию. На очной ставке между мужчинами покупателя обвинили в мошенничестве. По данным издания, признание стали выбивать кулаками. Попало и продавцу. В избиении участвовали замначальника одного из отделов и два оперативника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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