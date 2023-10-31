Челябинские депутаты утвердили проект реконструкции ливневой канализации

О необходимости реконструкции ливневой канализации в городе свидетельствуют подтопления улиц в период сильных дождей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты утвердили схему реконструкции ливневой канализации в Челябинске до 2033 года, что станет стартом полной реконструкции ливневок и строительства новых сетей дождевой канализации. Об этом на заседании гордумы 31 октября рассказала глава города Наталья Котова.

«За один год этого не сделать, поэтому разработана программа по реконструкции ливневой канализации до 2041 года. Сегодня мы с депутатами в думе обсуждали развитие этой системы до 2033 года. Это дальнейший этап, на основании которого будут базироваться все дальнейшие действия по ремонту и реконструкции новых сетей теплоснабжения», — рассказала Котова.

Документ по реконструкции системы ливневой канализации готовили на протяжении восьми месяцев. Как сообщил спикер гордумы Андрей Шмидт, в Челябинске комиссией во время ревизии было выявлено, какие сооружения нужно реконструировать, какие — вывести из эксплуатации, а где — построить новые коммуникации очистные сооружения, ливневки, которые сейчас в городе отсутствуют. В частности только лишь канализационных люков было обследовано порядка 26 тысяч, при этом огромное их количество было признано в ненадлежащем состоянии. Также проектом предусмотрена проработка очистных сооружений в направлении озера Смолино и реки Миасс.

Всего проектом были предложены перспективные мероприятия до 2033 года по строительству 400 тысяч километров самотечных сетей ливневых канализаций, больше 16 километров напорных сетей ливневой канализации, 9 канализационных напорных станций и 9 ливневых очистных сооружений. В том числе возведение сооружений по реконструкции 112 километров существующей сети ливневки.

На полную реконструкцию челябинских ливневок и строительство новых сетей дождевой канализации городу требуется 150 миллиардов рублей. Как отметила глава города, цифра является неподъемной даже с учетом поддержки из вышестоящих бюджетов. В свою очередь спикер гордумы Андрей Шмидт, подчеркнул, что реализацию проекта можно разбивать на этапы, выстраивать первоочередные задачи. Также проект предполагает обращение за инвестициями в федеральный центр.