Челябинскому генералу МВД пожаловались на охранную фирму

31 октября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков общается с жителями региона ежемесячно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководителю челябинского полицейского главка Михаилу Скокову пожаловались на действия частного охранного предприятия. Жалоба поступила в ходе ежемесячного приема граждан, рассказали 31 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Житель Сосновского района сообщил начальнику главка, что оказался участником конфликтной ситуации между претендентами на наследство. Спор завершился вызовом сотрудников частного охранного предприятия, которые применили в отношении него физическую силу. Мужчина считает действия представителей ЧОПа неправомерными и попросил юридически оценить обоснованность оказанного на него физического воздействия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Скоков поручил подчиненным уделить пристальное внимание произошедшему. Действия сотрудников частного охранного предприятия получат грамотную правовую оценку. Кроме этого, жители Челябинска просили проверить организацию финансово-хозяйственной деятельности администрации садового товарищества. Скоков поручил начальнику челябинского УМВД Андрею Меньшенину выехать в СНТ и провести ревизионные мероприятия, в том числе в части правомерности распоряжения земельными участками. Еще одна жительница города пожаловалась на организацию трудового процесса не ее бывшей работе. Начальник главка поручил профильным службам принять информацию во внимание и провести все требующиеся проверки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководителю челябинского полицейского главка Михаилу Скокову пожаловались на действия частного охранного предприятия. Жалоба поступила в ходе ежемесячного приема граждан, рассказали 31 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Житель Сосновского района сообщил начальнику главка, что оказался участником конфликтной ситуации между претендентами на наследство. Спор завершился вызовом сотрудников частного охранного предприятия, которые применили в отношении него физическую силу. Мужчина считает действия представителей ЧОПа неправомерными и попросил юридически оценить обоснованность оказанного на него физического воздействия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Скоков поручил подчиненным уделить пристальное внимание произошедшему. Действия сотрудников частного охранного предприятия получат грамотную правовую оценку. Кроме этого, жители Челябинска просили проверить организацию финансово-хозяйственной деятельности администрации садового товарищества. Скоков поручил начальнику челябинского УМВД Андрею Меньшенину выехать в СНТ и провести ревизионные мероприятия, в том числе в части правомерности распоряжения земельными участками. Еще одна жительница города пожаловалась на организацию трудового процесса не ее бывшей работе. Начальник главка поручил профильным службам принять информацию во внимание и провести все требующиеся проверки.