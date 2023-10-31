Челябинскому генералу МВД пожаловались на охранную фирму

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков общается с жителями региона ежемесячно Фото:

Руководителю челябинского полицейского главка Михаилу Скокову пожаловались на действия частного охранного предприятия. Жалоба поступила в ходе ежемесячного приема граждан, рассказали 31 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Житель Сосновского района сообщил начальнику главка, что оказался участником конфликтной ситуации между претендентами на наследство. Спор завершился вызовом сотрудников частного охранного предприятия, которые применили в отношении него физическую силу. Мужчина считает действия представителей ЧОПа неправомерными и попросил юридически оценить обоснованность оказанного на него физического воздействия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Скоков поручил подчиненным уделить пристальное внимание произошедшему. Действия сотрудников частного охранного предприятия получат грамотную правовую оценку.

Кроме этого, жители Челябинска просили проверить организацию финансово-хозяйственной деятельности администрации садового товарищества. Скоков поручил начальнику челябинского УМВД Андрею Меньшенину выехать в СНТ и провести ревизионные мероприятия, в том числе в части правомерности распоряжения земельными участками.

Еще одна жительница города пожаловалась на организацию трудового процесса не ее бывшей работе. Начальник главка поручил профильным службам принять информацию во внимание и провести все требующиеся проверки.

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Руководителю челябинского полицейского главка Михаилу Скокову пожаловались на действия частного охранного предприятия. Жалоба поступила в ходе ежемесячного приема граждан, рассказали 31 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Житель Сосновского района сообщил начальнику главка, что оказался участником конфликтной ситуации между претендентами на наследство. Спор завершился вызовом сотрудников частного охранного предприятия, которые применили в отношении него физическую силу. Мужчина считает действия представителей ЧОПа неправомерными и попросил юридически оценить обоснованность оказанного на него физического воздействия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Скоков поручил подчиненным уделить пристальное внимание произошедшему. Действия сотрудников частного охранного предприятия получат грамотную правовую оценку. Кроме этого, жители Челябинска просили проверить организацию финансово-хозяйственной деятельности администрации садового товарищества. Скоков поручил начальнику челябинского УМВД Андрею Меньшенину выехать в СНТ и провести ревизионные мероприятия, в том числе в части правомерности распоряжения земельными участками. Еще одна жительница города пожаловалась на организацию трудового процесса не ее бывшей работе. Начальник главка поручил профильным службам принять информацию во внимание и провести все требующиеся проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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