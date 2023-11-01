При пожаре погиб фермер (архивное фото)
На животноводческой ферме в Агаповском районе (Челябинская область) в результате пожара погиб работник предприятия и сгорела скотина. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, возгорание произошло в поселке Ближний.
«При разборе пожара обнаружен погибший мужчина, работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят. Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, который отравился продуктами горения», — сообщили в МЧС.
Трагедия разыгралась из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Сотрудники оставили над электроплитой сушиться вещи.
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