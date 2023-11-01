На челябинской ферме из-за пожара погиб человек и сгорела скотина. Видео

02 ноября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

При пожаре погиб фермер (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На животноводческой ферме в Агаповском районе (Челябинская область) в результате пожара погиб работник предприятия и сгорела скотина. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, возгорание произошло в поселке Ближний. «При разборе пожара обнаружен погибший мужчина, работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят. Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, который отравился продуктами горения», — сообщили в МЧС. Трагедия разыгралась из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Сотрудники оставили над электроплитой сушиться вещи.

На животноводческой ферме в Агаповском районе (Челябинская область) в результате пожара погиб работник предприятия и сгорела скотина. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, возгорание произошло в поселке Ближний. «При разборе пожара обнаружен погибший мужчина, работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят. Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, который отравился продуктами горения», — сообщили в МЧС. Трагедия разыгралась из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Сотрудники оставили над электроплитой сушиться вещи.