01 ноября 2023

На челябинской ферме из-за пожара погиб человек и сгорела скотина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, локализация пожара, пожарный
При пожаре погиб фермер (архивное фото) Фото:

На животноводческой ферме в Агаповском районе (Челябинская область) в результате пожара погиб работник предприятия и сгорела скотина. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, возгорание произошло в поселке Ближний.

«При разборе пожара обнаружен погибший мужчина, работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят. Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, который отравился продуктами горения», — сообщили в МЧС.

Трагедия разыгралась из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Сотрудники оставили над электроплитой сушиться вещи.

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На животноводческой ферме в Агаповском районе (Челябинская область) в результате пожара погиб работник предприятия и сгорела скотина. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, возгорание произошло в поселке Ближний. «При разборе пожара обнаружен погибший мужчина, работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят. Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, который отравился продуктами горения», — сообщили в МЧС. Трагедия разыгралась из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Сотрудники оставили над электроплитой сушиться вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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