В День народного единства в Челябинске пройдет три концерта и мастер-классы. Афиша

03 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В День народного единства в Челябинске устроят гигантский хоровод и проведут мастер-классы Фото: Анна Майорова © URA.RU В День народного единства 4 ноября в Челябинске пройдет три концерта, мастер-классы и интерактивы для горожан. URA.RU составило афишу с мероприятиями города для всей семьи. «4 ноября в театре оперы и балета имени Глинки состоится праздничный гала-концерт. В этот же день на главной сцене парка имени Гагарина выступят ведущие коллективы города и области», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского управления культуры. В парке Гагарина мероприятие начнется в 13:00. Завершится праздник гигантским хороводом. С 11:00 начнутся экскурсии по выставкам в «Челябинском центре искусств». Там же в 11:00 пройдет мастер-класс по созданию фактур на глине и встреча с художниками Еленой и Алексеем Лавровыми. С 13:00 начнется мастер-класс «Осенний букет», а в 16:00 начнется по технике монотипия. Площадка закроется в 22:00 4 ноября, классы можно посетить по записи. В историческом парке «Россия — Моя история» в 12:00 и 16:00 пройдут экскурсии, посвященные Рюриковичам, а в 14:00 и 18:00 династии Романовых. В 15:00 проведут лекторий «Единство, побеждающее Смуту». Посещение 4 ноября будет бесплатным. В музее изобразительных искусств мероприятия стоимостью от 150 до 500 рублей пройдут до полуночи. С 12:00 до 16:00 в залах проведут мастер-классы по изготовлению украшений. После 17:00 начнутся занятия для взрослых, в их числе рисование с обнаженной натуры, рисунки вином и кофе. В афише также концерт «Страсти по барокко», лекции и перфоманц от артистов театра современного танца. Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» проведет мероприятия «Ночи искусств», приуроченной к Дню народного единства, 5 ноября. Вход на экспозиции пространства будет бесплатным: гостям предлагают посетить выставки картин Анастасии Савенко и «Чай и папиросы». Отдельно проведут мастер-класс по росписи гипсовых птиц за 250 рублей. Вечером оранжерея организует кинопоказ и лекцию «Поговорим о Ван Гоге», билет на них стоит 990 рублей. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В День народного единства 4 ноября в Челябинске пройдет три концерта, мастер-классы и интерактивы для горожан. URA.RU составило афишу с мероприятиями города для всей семьи. «4 ноября в театре оперы и балета имени Глинки состоится праздничный гала-концерт. В этот же день на главной сцене парка имени Гагарина выступят ведущие коллективы города и области», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского управления культуры. В парке Гагарина мероприятие начнется в 13:00. Завершится праздник гигантским хороводом. С 11:00 начнутся экскурсии по выставкам в «Челябинском центре искусств». Там же в 11:00 пройдет мастер-класс по созданию фактур на глине и встреча с художниками Еленой и Алексеем Лавровыми. С 13:00 начнется мастер-класс «Осенний букет», а в 16:00 начнется по технике монотипия. Площадка закроется в 22:00 4 ноября, классы можно посетить по записи. В историческом парке «Россия — Моя история» в 12:00 и 16:00 пройдут экскурсии, посвященные Рюриковичам, а в 14:00 и 18:00 династии Романовых. В 15:00 проведут лекторий «Единство, побеждающее Смуту». Посещение 4 ноября будет бесплатным. В музее изобразительных искусств мероприятия стоимостью от 150 до 500 рублей пройдут до полуночи. С 12:00 до 16:00 в залах проведут мастер-классы по изготовлению украшений. После 17:00 начнутся занятия для взрослых, в их числе рисование с обнаженной натуры, рисунки вином и кофе. В афише также концерт «Страсти по барокко», лекции и перфоманц от артистов театра современного танца. Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» проведет мероприятия «Ночи искусств», приуроченной к Дню народного единства, 5 ноября. Вход на экспозиции пространства будет бесплатным: гостям предлагают посетить выставки картин Анастасии Савенко и «Чай и папиросы». Отдельно проведут мастер-класс по росписи гипсовых птиц за 250 рублей. Вечером оранжерея организует кинопоказ и лекцию «Поговорим о Ван Гоге», билет на них стоит 990 рублей.