По словам Текслер, на челябинкой сцене история о девочке Ассоль превратилась в динамический спектакль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Текслера, Ирина побывала на премьере спектакля «Алые паруса». Первая леди региона рассказала об успехе прекрасной сказки Александра Грина на челябинской сцене и о том, что все билеты до Нового года на мюзикл уже раскуплены.

«Постановка вызывает бурю эмоций у зрителей, от трепета и волнения до радости и счастья. Спасибо всей команде. Риск оказался оправданным, о чем говорят бурные овации зрителей. Кстати, до нового года на все спектакли „Алых Парусов“ практически раскуплены билеты!», — рассказала жена главы региона в своем telegram-канале.

Как отметила Текслер, знакомая повесть-феерия Александра Грина в сочетании с удивительной музыкой Максима Дунаевского и яркой современной сценографией команды постановщиков под руководством заслуженной артистки России Веры Арбузовой превратила историю о девочке Ассоль в динамический спектакль. Романтическая сказка более века вдохновляет мечтать и не терять веры в любовь.

Директор театра оперы и балета Владимир Досаев давно вынашивал идею постановки мюзикла. В 2022 году на собрании попечительского совета, в который входит и жена челябинского губернатора, на спектакль было решено выделить средства. В мюзикле принимают участие не только челябинские признанные мастера сцены, но и воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна.

Билеты на спектакль горожане раскупили до Нового года Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Романтическая сказка более века вдохновляет мечтать и не терять веры в любовь Фото: telegram-канал Ирины Текслер

В мюзикле принимают участие также воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна Фото: telegram-канал Ирины Текслер