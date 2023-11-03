Жена челябинского губернатора Текслера, Ирина побывала на премьере спектакля «Алые паруса». Первая леди региона рассказала об успехе прекрасной сказки Александра Грина на челябинской сцене и о том, что все билеты до Нового года на мюзикл уже раскуплены.
«Постановка вызывает бурю эмоций у зрителей, от трепета и волнения до радости и счастья. Спасибо всей команде. Риск оказался оправданным, о чем говорят бурные овации зрителей. Кстати, до нового года на все спектакли „Алых Парусов“ практически раскуплены билеты!», — рассказала жена главы региона в своем telegram-канале.
Как отметила Текслер, знакомая повесть-феерия Александра Грина в сочетании с удивительной музыкой Максима Дунаевского и яркой современной сценографией команды постановщиков под руководством заслуженной артистки России Веры Арбузовой превратила историю о девочке Ассоль в динамический спектакль. Романтическая сказка более века вдохновляет мечтать и не терять веры в любовь.
Директор театра оперы и балета Владимир Досаев давно вынашивал идею постановки мюзикла. В 2022 году на собрании попечительского совета, в который входит и жена челябинского губернатора, на спектакль было решено выделить средства. В мюзикле принимают участие не только челябинские признанные мастера сцены, но и воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна.
Билеты на спектакль горожане раскупили до Нового года
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Романтическая сказка более века вдохновляет мечтать и не терять веры в любовь
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
В мюзикле принимают участие также воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна
Жена челябинского губернатора Текслера, Ирина побывала на премьере спектакля «Алые паруса». Первая леди региона рассказала об успехе прекрасной сказки Александра Грина на челябинской сцене и о том, что все билеты до Нового года на мюзикл уже раскуплены. «Постановка вызывает бурю эмоций у зрителей, от трепета и волнения до радости и счастья. Спасибо всей команде. Риск оказался оправданным, о чем говорят бурные овации зрителей. Кстати, до нового года на все спектакли „Алых Парусов“ практически раскуплены билеты!», — рассказала жена главы региона в своем telegram-канале. Как отметила Текслер, знакомая повесть-феерия Александра Грина в сочетании с удивительной музыкой Максима Дунаевского и яркой современной сценографией команды постановщиков под руководством заслуженной артистки России Веры Арбузовой превратила историю о девочке Ассоль в динамический спектакль. Романтическая сказка более века вдохновляет мечтать и не терять веры в любовь. Директор театра оперы и балета Владимир Досаев давно вынашивал идею постановки мюзикла. В 2022 году на собрании попечительского совета, в который входит и жена челябинского губернатора, на спектакль было решено выделить средства. В мюзикле принимают участие не только челябинские признанные мастера сцены, но и воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна.