На Украине отменяют срочную военную службу

ВСУ полностью перейдут на службу по контракту
На Украине заменят срочную службу «интенсивной военной подготовкой». Это следует из концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста», — говорится в сообщении на сайте минобороны Украины. При этом Вооруженные силы Украины полностью перейдут на военную службу по контракту.
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