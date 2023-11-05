Умерла профессор факультета журналистики ЧелГУ Ирина Удлер

Умерла легенда факультета журналистики ЧелГУ Ирина Удлер

06 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Ирина Удлер ушла из жизни на 85-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске на 85-м году скончалась профессор кафедры теории факультета журналистики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) профессор Ирина Удлер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧелГУ. «5 ноября на 85-м году ушла из жизни Ирина Михайловна Удлер — доктор филологических наук, профессор кафедры теории медиа факультета, почетный работник сферы образования РФ, почетный ветеран ЧелГУ. Многие поколения выпускников вспоминают ее интеллигентность, отзывчивость, умение увлечь удивительным миром литературы. Время и место прощания будет сообщено дополнительно», — заявили в пресс-службе. Удлер работала в ЧелГУ с 1991 года. Ее научной специализацией были афро-американская литература и журналистика. Ректор университета Сергей Таскаев назвал смерть Ирины Удлер большой потерей для науки и вуза. «Ребята, у нас большая, тяжелая утрата. Ушла из жизни наша замечательная Ирина Михайловна Удлер. Мы не можем поверить в это, тяжело принять случившееся… На факультете объявлена неделя траура», — такое сообщение появилось в чате журфака.

В Челябинске на 85-м году скончалась профессор кафедры теории факультета журналистики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) профессор Ирина Удлер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧелГУ. «5 ноября на 85-м году ушла из жизни Ирина Михайловна Удлер — доктор филологических наук, профессор кафедры теории медиа факультета, почетный работник сферы образования РФ, почетный ветеран ЧелГУ. Многие поколения выпускников вспоминают ее интеллигентность, отзывчивость, умение увлечь удивительным миром литературы. Время и место прощания будет сообщено дополнительно», — заявили в пресс-службе. Удлер работала в ЧелГУ с 1991 года. Ее научной специализацией были афро-американская литература и журналистика. Ректор университета Сергей Таскаев назвал смерть Ирины Удлер большой потерей для науки и вуза. «Ребята, у нас большая, тяжелая утрата. Ушла из жизни наша замечательная Ирина Михайловна Удлер. Мы не можем поверить в это, тяжело принять случившееся… На факультете объявлена неделя траура», — такое сообщение появилось в чате журфака.