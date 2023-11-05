05 ноября 2023
04 ноября 2023

Умерла профессор факультета журналистики ЧелГУ Ирина Удлер

Умерла легенда факультета журналистики ЧелГУ Ирина Удлер
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Удлер ушла из жизни на 85-м году жизни Фото:

В Челябинске на 85-м году скончалась профессор кафедры теории факультета журналистики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) профессор Ирина Удлер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

«5 ноября на 85-м году ушла из жизни Ирина Михайловна Удлер — доктор филологических наук, профессор кафедры теории медиа факультета, почетный работник сферы образования РФ, почетный ветеран ЧелГУ. Многие поколения выпускников вспоминают ее интеллигентность, отзывчивость, умение увлечь удивительным миром литературы. Время и место прощания будет сообщено дополнительно», — заявили в пресс-службе.

Удлер работала в ЧелГУ с 1991 года. Ее научной специализацией были афро-американская литература и журналистика. Ректор университета Сергей Таскаев назвал смерть Ирины Удлер большой потерей для науки и вуза.

«Ребята, у нас большая, тяжелая утрата. Ушла из жизни наша замечательная Ирина Михайловна Удлер. Мы не можем поверить в это, тяжело принять случившееся… На факультете объявлена неделя траура», — такое сообщение появилось в чате журфака.

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В Челябинске на 85-м году скончалась профессор кафедры теории факультета журналистики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) профессор Ирина Удлер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧелГУ. «5 ноября на 85-м году ушла из жизни Ирина Михайловна Удлер — доктор филологических наук, профессор кафедры теории медиа факультета, почетный работник сферы образования РФ, почетный ветеран ЧелГУ. Многие поколения выпускников вспоминают ее интеллигентность, отзывчивость, умение увлечь удивительным миром литературы. Время и место прощания будет сообщено дополнительно», — заявили в пресс-службе. Удлер работала в ЧелГУ с 1991 года. Ее научной специализацией были афро-американская литература и журналистика. Ректор университета Сергей Таскаев назвал смерть Ирины Удлер большой потерей для науки и вуза. «Ребята, у нас большая, тяжелая утрата. Ушла из жизни наша замечательная Ирина Михайловна Удлер. Мы не можем поверить в это, тяжело принять случившееся… На факультете объявлена неделя траура», — такое сообщение появилось в чате журфака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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