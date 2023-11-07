В ХМАО задерживается вылет самолетов из-за погоды

08 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Из-за погоды самолеты из Нижневартовска не вылетели в Вампугол и Корлики Фото: Александр Елизаров © URA.RU В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержали рейсы в поселения Нижневартовского района: Корлики и Вампугол. В справочной службе аэропорта сообщили, что самолеты не вылетают из-за плохих метеоусловий. «Самолеты, следующие в Корлики и Вампугол, задерживаются из-за метеоусловий. Предварительное время вылета пока не известно: регистрация и посадка не объявлена», — сообщили в аэропорту. Самолет в Вампугол, делающий посадки в Покуре и Былино, должен был вылететь в 8:10. Время вылета воздушного судна в Корлики, который следует через Ларьяк и Сосновый Бор, по расписанию — 9:10, но пока рейс отложен до 11 часов. В межсезонье авиасообщение — единственная связь жителей отдаленных поселков ХМАО с районным центром. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержаны вылеты двух рейсов. Вовремя не вылетели самолеты до Махачкалы и Минеральных Вод.

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержали рейсы в поселения Нижневартовского района: Корлики и Вампугол. В справочной службе аэропорта сообщили, что самолеты не вылетают из-за плохих метеоусловий. «Самолеты, следующие в Корлики и Вампугол, задерживаются из-за метеоусловий. Предварительное время вылета пока не известно: регистрация и посадка не объявлена», — сообщили в аэропорту. Самолет в Вампугол, делающий посадки в Покуре и Былино, должен был вылететь в 8:10. Время вылета воздушного судна в Корлики, который следует через Ларьяк и Сосновый Бор, по расписанию — 9:10, но пока рейс отложен до 11 часов. В межсезонье авиасообщение — единственная связь жителей отдаленных поселков ХМАО с районным центром. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержаны вылеты двух рейсов. Вовремя не вылетели самолеты до Махачкалы и Минеральных Вод.