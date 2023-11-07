07 ноября 2023

В ХМАО задерживается вылет самолетов из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, терминал, зал ожидания, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа
Из-за погоды самолеты из Нижневартовска не вылетели в Вампугол и Корлики Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержали рейсы в поселения Нижневартовского района: Корлики и Вампугол. В справочной службе аэропорта сообщили, что самолеты не вылетают из-за плохих метеоусловий.

«Самолеты, следующие в Корлики и Вампугол, задерживаются из-за метеоусловий. Предварительное время вылета пока не известно: регистрация и посадка не объявлена», — сообщили в аэропорту.

Самолет в Вампугол, делающий посадки в Покуре и Былино, должен был вылететь в 8:10. Время вылета воздушного судна в Корлики, который следует через Ларьяк и Сосновый Бор, по расписанию — 9:10, но пока рейс отложен до 11 часов. В межсезонье авиасообщение — единственная связь жителей отдаленных поселков ХМАО с районным центром.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержаны вылеты двух рейсов. Вовремя не вылетели самолеты до Махачкалы и Минеральных Вод.

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержали рейсы в поселения Нижневартовского района: Корлики и Вампугол. В справочной службе аэропорта сообщили, что самолеты не вылетают из-за плохих метеоусловий. «Самолеты, следующие в Корлики и Вампугол, задерживаются из-за метеоусловий. Предварительное время вылета пока не известно: регистрация и посадка не объявлена», — сообщили в аэропорту. Самолет в Вампугол, делающий посадки в Покуре и Былино, должен был вылететь в 8:10. Время вылета воздушного судна в Корлики, который следует через Ларьяк и Сосновый Бор, по расписанию — 9:10, но пока рейс отложен до 11 часов. В межсезонье авиасообщение — единственная связь жителей отдаленных поселков ХМАО с районным центром. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержаны вылеты двух рейсов. Вовремя не вылетели самолеты до Махачкалы и Минеральных Вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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