В ХМАО задерживается вылет самолетов из-за погоды

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержали рейсы в поселения Нижневартовского района: Корлики и Вампугол. В справочной службе аэропорта сообщили, что самолеты не вылетают из-за плохих метеоусловий.
«Самолеты, следующие в Корлики и Вампугол, задерживаются из-за метеоусловий. Предварительное время вылета пока не известно: регистрация и посадка не объявлена», — сообщили в аэропорту.
Самолет в Вампугол, делающий посадки в Покуре и Былино, должен был вылететь в 8:10. Время вылета воздушного судна в Корлики, который следует через Ларьяк и Сосновый Бор, по расписанию — 9:10, но пока рейс отложен до 11 часов. В межсезонье авиасообщение — единственная связь жителей отдаленных поселков ХМАО с районным центром.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержаны вылеты двух рейсов. Вовремя не вылетели самолеты до Махачкалы и Минеральных Вод.
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