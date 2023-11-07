Руководитель челябинского парламента написал диктант

Олег Гербер принял участие в «Большом этнографическом диктанте» во второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер присоединился к «Большому этнографическому диктанту», который 7 ноября состоялся на нескольких площадках областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Второй раз я принимаю участие в этой замечательной акции, и она мне очень нравится. Инициатива значимая. Особенно она важна сейчас, когда все, что происходит вокруг нашей страны, требует от нас сплочения и единства. Такие мероприятия позволяют понять не только то, какие мы разные и какие разные народы населяют нашу Родину, самое главное — они помогают осознать, что у нас общего. Народов много — страна одна!» — поделился впечатлениями Гербер.

Спикер написал диктант на площадке в историческом парке «Россия — моя история». Этнографический диктант дает возможность проверить свои знания о культуре и традициях народов, проживающих на территории России. В нем есть вопросы о происхождении народов, местах их традиционного проживания, языках, промыслах, национальных кухнях.

«Международная просветительская акция проходит уже в восьмой раз. Год от года растет количество участников диктанта, и нас это радует. В этом году в Челябинской области на вопросы диктанта отвечают на 101 площадке в 32 муниципальных образованиях», — подчеркнул начальник управления общественных связей правительства области Дмитрий Семенов.