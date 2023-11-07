Из Соликамска Пермского края в зону спецоперации отправился автомобиль УАЗ с грузом для военных. «Буханка» также останется на фронте. Перед поездкой машину освятил настоятель Спасского храма иерей Димитрий Кнышов, сообщили в Соликамской епархии.
«Настоятель Спасского храма иерей Димитрий Кнышов совершил молебен о путешествующих и освятил автомобиль УАЗ, который будет передан от Соликамской епархии одному из подразделений на запорожском направлении. Автомобиль был загружен братской гуманитарной помощью», — говорится на странице Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что помощь на фронт отправляют и пермские мусульмане. Передавая очередной груз, муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев помолился об окончании спецоперации.
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