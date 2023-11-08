Санкции тормозят выход пятитысячных купюр с Екатеринбургом

Чаще всего мошенники подделывают пятитысячные купюры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Массовое производство новых пятитысячных купюр с изображением Екатеринбурга замедляется из-за антироссийских санкций, которые привели к трудностям с настройкой банковского оборудования для проверки подлинности банкнот. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

«Еще не все банки готовы к выпуску этих банкнот. В связи с санкционным давлением многие валидаторы не успевают обновить программное обеспечение», — пояснил Артемьев. Также он отметил, что в ЦБ на хранение еще достаточное количество пятитысячных банкнот образца 1997 года. Поэтому нет экстренной надобности пускать в оборот новые купюры.

Центробанк презентовал новые пятитысячные банкноты 16 октября. На основном изображение лицевой стороны находится стела «Европа — Азия» на оборотной стороне представлен памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде.



Фото: пресс-служба Центробанка России