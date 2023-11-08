Санкции тормозят выход пятитысячных купюр с Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, банковские операции, деньги, наличные, купюра, получение денег, купюра 5000
Чаще всего мошенники подделывают пятитысячные купюры Фото:

Массовое производство новых пятитысячных купюр с изображением Екатеринбурга замедляется из-за антироссийских санкций, которые привели к трудностям с настройкой банковского оборудования для проверки подлинности банкнот. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

«Еще не все банки готовы к выпуску этих банкнот. В связи с санкционным давлением многие валидаторы не успевают обновить программное обеспечение», — пояснил Артемьев. Также он отметил, что в ЦБ на хранение еще достаточное количество пятитысячных банкнот образца 1997 года. Поэтому нет экстренной надобности пускать в оборот новые купюры.

Центробанк презентовал новые пятитысячные банкноты 16 октября. На основном изображение лицевой стороны находится стела «Европа — Азия» на оборотной стороне представлен памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде.

Фото: пресс-служба Центробанка России
Фото: пресс-служба Центробанка России
Фото: пресс-служба Центробанка России
Фото: пресс-служба Центробанка России

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовое производство новых пятитысячных купюр с изображением Екатеринбурга замедляется из-за антироссийских санкций, которые привели к трудностям с настройкой банковского оборудования для проверки подлинности банкнот. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. «Еще не все банки готовы к выпуску этих банкнот. В связи с санкционным давлением многие валидаторы не успевают обновить программное обеспечение», — пояснил Артемьев. Также он отметил, что в ЦБ на хранение еще достаточное количество пятитысячных банкнот образца 1997 года. Поэтому нет экстренной надобности пускать в оборот новые купюры. Центробанк презентовал новые пятитысячные банкноты 16 октября. На основном изображение лицевой стороны находится стела «Европа — Азия» на оборотной стороне представлен памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...