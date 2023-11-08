В заксобрании Челябинской области 8 ноября 20 школьников, достигших 14-летнего возраста, получили свои первые паспорта. В торжественном вручении документов участие принял председатель ЗСО Олег Гербер, передает корреспондент URA.RU.
«Вручили самым выдающимся заслуженным подросткам 14-ти лет паспорта. Традиция прекрасная. День запоминается надолго. У них к этому документу будет особое трепетное отношение. Для них это первый собственный личный документ, а не документ, который обычно у родителей хранится», — заявил Гербер.
В церемонии вручения также приняла участие замначальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области, полковник полиции Яна Голдыбаева. В ЗСО отметили, что 8 ноября паспорт гражданина РФ получили 20 школьников. На мероприятии присутствовали родители подростков.
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