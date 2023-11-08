Путин наградил четырех свердловчан — рабочего, библиотекаря и ученых

Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Награды от главы государства получили простой рабочий и библиотекарь Свердловской железной дороги, а также ученые екатеринбургского вуза.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ <…> Андрею Лапшину, Светлане Одиноких. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой президента РФ <…> Максима Марамыгина, Ольгу Чугунову», — говорится в подписанном Путиным распоряжении, опубликованном 8 ноября на портале правовой информации.
Лапшин работает на СвЖД монтером, а Одиноких — замначальника отдела научно-технической информации и библиотек. Марамыгин возглавляет институт стратегического планирования и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), Чугунова занимает должность завкафедрой технологии питания.
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