Путин наградил четырех свердловчан — рабочего, библиотекаря и ученых

Свердловчане получили награды от президента РФ
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Указ о награждении Владимир Путин подписал 8 ноября Фото:

Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Награды от главы государства получили простой рабочий и библиотекарь Свердловской железной дороги, а также ученые екатеринбургского вуза.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ <…> Андрею Лапшину, Светлане Одиноких. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой президента РФ <…> Максима Марамыгина, Ольгу Чугунову», — говорится в подписанном Путиным распоряжении, опубликованном 8 ноября на портале правовой информации.

Лапшин работает на СвЖД монтером, а Одиноких — замначальника отдела научно-технической информации и библиотек. Марамыгин возглавляет институт стратегического планирования и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), Чугунова занимает должность завкафедрой технологии питания.

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Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Награды от главы государства получили простой рабочий и библиотекарь Свердловской железной дороги, а также ученые екатеринбургского вуза. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ <…> Андрею Лапшину, Светлане Одиноких. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой президента РФ <…> Максима Марамыгина, Ольгу Чугунову», — говорится в подписанном Путиным распоряжении, опубликованном 8 ноября на портале правовой информации. Лапшин работает на СвЖД монтером, а Одиноких — замначальника отдела научно-технической информации и библиотек. Марамыгин возглавляет институт стратегического планирования и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), Чугунова занимает должность завкафедрой технологии питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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