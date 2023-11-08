Путин наградил четырех свердловчан — рабочего, библиотекаря и ученых

Свердловчане получили награды от президента РФ

08 ноября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Указ о награждении Владимир Путин подписал 8 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Награды от главы государства получили простой рабочий и библиотекарь Свердловской железной дороги, а также ученые екатеринбургского вуза. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ <…> Андрею Лапшину, Светлане Одиноких. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой президента РФ <…> Максима Марамыгина, Ольгу Чугунову», — говорится в подписанном Путиным распоряжении, опубликованном 8 ноября на портале правовой информации. Лапшин работает на СвЖД монтером, а Одиноких — замначальника отдела научно-технической информации и библиотек. Марамыгин возглавляет институт стратегического планирования и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), Чугунова занимает должность завкафедрой технологии питания.

Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Награды от главы государства получили простой рабочий и библиотекарь Свердловской железной дороги, а также ученые екатеринбургского вуза. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ <…> Андрею Лапшину, Светлане Одиноких. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой президента РФ <…> Максима Марамыгина, Ольгу Чугунову», — говорится в подписанном Путиным распоряжении, опубликованном 8 ноября на портале правовой информации. Лапшин работает на СвЖД монтером, а Одиноких — замначальника отдела научно-технической информации и библиотек. Марамыгин возглавляет институт стратегического планирования и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), Чугунова занимает должность завкафедрой технологии питания.