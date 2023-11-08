08 ноября 2023

Путин назначил 18 судей в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Президент Владимир Путин наделил судей полномочиями сроком на шесть лет Фото:

Президент России Владимир Путин назначил судей в Челябинской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий: заместителем председателя Челябинского гарнизонного военного суда Александра Черноротова, судьями Седьмого кассационного суда Елену Айрапетян, Анну Данилкину, Варвару Лыжину, Татьяну Тиунову, судьями Челябинского областного суда Марину Губину, Павла Кутырева, Анну Регир», — говорится в документе.

Также на должность судьи Верхнеуральского районного суда назначена Мария Бикбова, на пост судьи Карталинского городского суда — Светлана Сысуева, судьей Копейского городского суда стала Наталья Литвиненко. Судьей Курчатовского районного суда Челябинска назначена Ирина Михайлова, судьей Ленинского районного суда Челябинска — Эльза Бычкова. Судьями Троицкого городского суда стали Ольга Богдан и Анна Журавель, судьей Южноуральского городского суда — Валентина Соколова. Судьями Арбитражного суда Челябинской области назначены Елена Кибанова и Денис Колесников.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назначил судей в Челябинской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий: заместителем председателя Челябинского гарнизонного военного суда Александра Черноротова, судьями Седьмого кассационного суда Елену Айрапетян, Анну Данилкину, Варвару Лыжину, Татьяну Тиунову, судьями Челябинского областного суда Марину Губину, Павла Кутырева, Анну Регир», — говорится в документе. Также на должность судьи Верхнеуральского районного суда назначена Мария Бикбова, на пост судьи Карталинского городского суда — Светлана Сысуева, судьей Копейского городского суда стала Наталья Литвиненко. Судьей Курчатовского районного суда Челябинска назначена Ирина Михайлова, судьей Ленинского районного суда Челябинска — Эльза Бычкова. Судьями Троицкого городского суда стали Ольга Богдан и Анна Журавель, судьей Южноуральского городского суда — Валентина Соколова. Судьями Арбитражного суда Челябинской области назначены Елена Кибанова и Денис Колесников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...