Путин назначил 18 судей в Челябинской области

Президент России Владимир Путин назначил судей в Челябинской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий: заместителем председателя Челябинского гарнизонного военного суда Александра Черноротова, судьями Седьмого кассационного суда Елену Айрапетян, Анну Данилкину, Варвару Лыжину, Татьяну Тиунову, судьями Челябинского областного суда Марину Губину, Павла Кутырева, Анну Регир», — говорится в документе.
Также на должность судьи Верхнеуральского районного суда назначена Мария Бикбова, на пост судьи Карталинского городского суда — Светлана Сысуева, судьей Копейского городского суда стала Наталья Литвиненко. Судьей Курчатовского районного суда Челябинска назначена Ирина Михайлова, судьей Ленинского районного суда Челябинска — Эльза Бычкова. Судьями Троицкого городского суда стали Ольга Богдан и Анна Журавель, судьей Южноуральского городского суда — Валентина Соколова. Судьями Арбитражного суда Челябинской области назначены Елена Кибанова и Денис Колесников.
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