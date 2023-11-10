Сотрудник «Сургутнефтегаза» получил травму на производстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Сургутнефтегаз» выплатит сотруднику миллион рублей за производственную травму. В документах Сургутского городского суда указано, что в подразделении компании — Сургутском управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин произошел несчастный случай, и пострадавший работник подал в суд, чтобы взыскать с предприятия компенсацию морального вреда.

«Сотрудник Сургутского УПНП и КРС обратился в суд с иском, где просит взыскать с ПАО „Сургутнефтегаз“ компенсацию морального вреда в размере 2000000 рублей, по факту получения производственной травмы. Суд утвердил мировое соглашение между сторонами, по условиям которого ответчик обязуется выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — указано в определении Сургутского суда.

Нефтяник отказался от половины требований, о которых заявлял в иске. После заключения мирного соглашения суд прекратил производство по делу.

Агентство направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответна запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Камынском месторождении «Сургутнефтегаза» прогремел взрыв. При возгорании один человек получил телесные повреждения.