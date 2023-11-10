В «России» сообщили об изменении графика полета рейса Сургут-Санкт-Петербург
Вылет рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сургут—Санкт-Петербург задерживается до 05 часов 45 минут по местному времени 11 ноября. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени Салманова.
«Рейс авиакомпании FV6442 „Россия“ Сургут Санкт—Петербург: время вылета по расписанию — 05:25. Задержка до 5:45 11.11.2023»,—говорится в сообщении сургутской авиагавани.
Рейс из Сургута в Санкт-Петербург задеражн
В тоже время на сайте авиаперевозчика сообщается об «изменении графика», произошедших в работе авиакомпании. Согласно изменениям, фактическое время прибытие борта FV6442 в Северную столицу составит 07 часов 45 минут.
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