В Сургуте задержан вылет рейса авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Скрин

11 ноября 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

В «России» сообщили об изменении графика полета рейса Сургут-Санкт-Петербург Фото: Михаил Будаков © URA.RU Вылет рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сургут—Санкт-Петербург задерживается до 05 часов 45 минут по местному времени 11 ноября. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени Салманова. «Рейс авиакомпании FV6442 „Россия“ Сургут Санкт—Петербург: время вылета по расписанию — 05:25. Задержка до 5:45 11.11.2023»,—говорится в сообщении сургутской авиагавани. Рейс из Сургута в Санкт-Петербург задеражн Онлайн табло Сургутского аэропорта В тоже время на сайте авиаперевозчика сообщается об «изменении графика», произошедших в работе авиакомпании. Согласно изменениям, фактическое время прибытие борта FV6442 в Северную столицу составит 07 часов 45 минут.

Вылет рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сургут—Санкт-Петербург задерживается до 05 часов 45 минут по местному времени 11 ноября. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени Салманова. «Рейс авиакомпании FV6442 „Россия“ Сургут Санкт—Петербург: время вылета по расписанию — 05:25. Задержка до 5:45 11.11.2023»,—говорится в сообщении сургутской авиагавани. В тоже время на сайте авиаперевозчика сообщается об «изменении графика», произошедших в работе авиакомпании. Согласно изменениям, фактическое время прибытие борта FV6442 в Северную столицу составит 07 часов 45 минут.