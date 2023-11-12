12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Челябинске 130 человек выехали из своих квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, пенсионер, бабушки, старики, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
Всего с начала года было расселено 2 тысячи 270 тысяч квадратных метров жилья Фото:

В Челябинске с начала 2023 года жилищные условия смогла улучшить 61 семья, из своих аварийных домов выехали 130 человек. Всего было расселено 2 тысячи 270 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 13 ноября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.

«В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 130 человек, в общей сложности это 61 семья. Площадь расселения на данный момент составляет 2 тысячи 270 квадратных метров», — сообщила Рыльская.

Также вице-мэр отметила, в Челябинске за прошлую неделю в Росреестре были зарегистрированы 44 объекта недвижимости, правообладателей которых установили в рамках 518-ФЗ. Также правообладателей установили в отношении еще 29 объектов, а в адрес 106 объектов направили письма для проведения сверки с управлением имуществом и Росреестром.

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В Челябинске с начала 2023 года жилищные условия смогла улучшить 61 семья, из своих аварийных домов выехали 130 человек. Всего было расселено 2 тысячи 270 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 13 ноября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 130 человек, в общей сложности это 61 семья. Площадь расселения на данный момент составляет 2 тысячи 270 квадратных метров», — сообщила Рыльская. Также вице-мэр отметила, в Челябинске за прошлую неделю в Росреестре были зарегистрированы 44 объекта недвижимости, правообладателей которых установили в рамках 518-ФЗ. Также правообладателей установили в отношении еще 29 объектов, а в адрес 106 объектов направили письма для проведения сверки с управлением имуществом и Росреестром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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