В Челябинске 130 человек выехали из своих квартир

В Челябинске с начала 2023 года жилищные условия смогла улучшить 61 семья, из своих аварийных домов выехали 130 человек. Всего было расселено 2 тысячи 270 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 13 ноября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.
«В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 130 человек, в общей сложности это 61 семья. Площадь расселения на данный момент составляет 2 тысячи 270 квадратных метров», — сообщила Рыльская.
Также вице-мэр отметила, в Челябинске за прошлую неделю в Росреестре были зарегистрированы 44 объекта недвижимости, правообладателей которых установили в рамках 518-ФЗ. Также правообладателей установили в отношении еще 29 объектов, а в адрес 106 объектов направили письма для проведения сверки с управлением имуществом и Росреестром.
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