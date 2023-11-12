В Челябинске 130 человек выехали из своих квартир

13 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Всего с начала года было расселено 2 тысячи 270 тысяч квадратных метров жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала 2023 года жилищные условия смогла улучшить 61 семья, из своих аварийных домов выехали 130 человек. Всего было расселено 2 тысячи 270 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 13 ноября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 130 человек, в общей сложности это 61 семья. Площадь расселения на данный момент составляет 2 тысячи 270 квадратных метров», — сообщила Рыльская. Также вице-мэр отметила, в Челябинске за прошлую неделю в Росреестре были зарегистрированы 44 объекта недвижимости, правообладателей которых установили в рамках 518-ФЗ. Также правообладателей установили в отношении еще 29 объектов, а в адрес 106 объектов направили письма для проведения сверки с управлением имуществом и Росреестром.

В Челябинске с начала 2023 года жилищные условия смогла улучшить 61 семья, из своих аварийных домов выехали 130 человек. Всего было расселено 2 тысячи 270 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 13 ноября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 130 человек, в общей сложности это 61 семья. Площадь расселения на данный момент составляет 2 тысячи 270 квадратных метров», — сообщила Рыльская. Также вице-мэр отметила, в Челябинске за прошлую неделю в Росреестре были зарегистрированы 44 объекта недвижимости, правообладателей которых установили в рамках 518-ФЗ. Также правообладателей установили в отношении еще 29 объектов, а в адрес 106 объектов направили письма для проведения сверки с управлением имуществом и Росреестром.