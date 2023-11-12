12 ноября 2023
11 ноября 2023

Мэрия Челябинска утвердила список опасных участков льда на водоемах. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасение на водах зима. Утопающий. Полынья. Прорубь. Лед. Челябинск., полынья, прорубь, лед, утопающий
В опасных местах установят знаки, запрещающие передвижение по участкам Фото:

Мэрия Челябинска утвердила список мест на водоемах, где зимой будет опасно находится. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова.

«Утвердить перечень мест на водоемах Челябинска, опасных для передвижения по льду в осенне-зимний период 2023 года и зимне-весенний период 2024 года. „Поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска“ организовать установку запрещающих знаков безопасности „Переход (переезд) по льду запрещен“», — говорится в документе.

Исключением в списке станет участок во владении «Челябинского трубопрокатного завода». Руководству ЧТЗ мэрия рекомендовала также установить знаки. Всего запрещающие знаки установят на 14 участках. Два из них расположены на озере Смолино: у пляжа «Восход» и Сухомесово у перекачивающей насосной станции. Один участок находится на Шершневском водохранилище — северная часть пляжа «Городской» в 250 метрах до плотины. Остальные в числе опасных мест реки Миасс:

  • рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат
  • юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина»
  • набережная напротив торгового комплекса «Набережный»
  • в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а по ул. Набережной
  • в районе Ленинградского моста и дома № 147а по пр. Победы
  • в районе сквера Челюскинцев со стороны клинической больницы № 5
  • в районе дома № 32 по Российской
  • перед пешеходным мостом на остров Заячий
  • справа от пешеходного моста на остров Заячий
  • остановка «Набережная» по Калмыкова
  • севернее бизнес-дома «Петровский» по Труда, 84

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Мэрия Челябинска утвердила список мест на водоемах, где зимой будет опасно находится. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова. «Утвердить перечень мест на водоемах Челябинска, опасных для передвижения по льду в осенне-зимний период 2023 года и зимне-весенний период 2024 года. „Поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска“ организовать установку запрещающих знаков безопасности „Переход (переезд) по льду запрещен“», — говорится в документе. Исключением в списке станет участок во владении «Челябинского трубопрокатного завода». Руководству ЧТЗ мэрия рекомендовала также установить знаки. Всего запрещающие знаки установят на 14 участках. Два из них расположены на озере Смолино: у пляжа «Восход» и Сухомесово у перекачивающей насосной станции. Один участок находится на Шершневском водохранилище — северная часть пляжа «Городской» в 250 метрах до плотины. Остальные в числе опасных мест реки Миасс:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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