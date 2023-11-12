Мэрия Челябинска утвердила список мест на водоемах, где зимой будет опасно находится. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова.
«Утвердить перечень мест на водоемах Челябинска, опасных для передвижения по льду в осенне-зимний период 2023 года и зимне-весенний период 2024 года. „Поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска“ организовать установку запрещающих знаков безопасности „Переход (переезд) по льду запрещен“», — говорится в документе.
Исключением в списке станет участок во владении «Челябинского трубопрокатного завода». Руководству ЧТЗ мэрия рекомендовала также установить знаки. Всего запрещающие знаки установят на 14 участках. Два из них расположены на озере Смолино: у пляжа «Восход» и Сухомесово у перекачивающей насосной станции. Один участок находится на Шершневском водохранилище — северная часть пляжа «Городской» в 250 метрах до плотины. Остальные в числе опасных мест реки Миасс:
- рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат
- юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина»
- набережная напротив торгового комплекса «Набережный»
- в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а по ул. Набережной
- в районе Ленинградского моста и дома № 147а по пр. Победы
- в районе сквера Челюскинцев со стороны клинической больницы № 5
- в районе дома № 32 по Российской
- перед пешеходным мостом на остров Заячий
- справа от пешеходного моста на остров Заячий
- остановка «Набережная» по Калмыкова
- севернее бизнес-дома «Петровский» по Труда, 84
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