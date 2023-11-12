Мэрия Челябинска утвердила список опасных участков льда на водоемах. Карта

13 ноября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В опасных местах установят знаки, запрещающие передвижение по участкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска утвердила список мест на водоемах, где зимой будет опасно находится. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова. «Утвердить перечень мест на водоемах Челябинска, опасных для передвижения по льду в осенне-зимний период 2023 года и зимне-весенний период 2024 года. „Поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска“ организовать установку запрещающих знаков безопасности „Переход (переезд) по льду запрещен“», — говорится в документе. Исключением в списке станет участок во владении «Челябинского трубопрокатного завода». Руководству ЧТЗ мэрия рекомендовала также установить знаки. Всего запрещающие знаки установят на 14 участках. Два из них расположены на озере Смолино: у пляжа «Восход» и Сухомесово у перекачивающей насосной станции. Один участок находится на Шершневском водохранилище — северная часть пляжа «Городской» в 250 метрах до плотины. Остальные в числе опасных мест реки Миасс: рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат

юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина»

набережная напротив торгового комплекса «Набережный»

в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а по ул. Набережной

в районе Ленинградского моста и дома № 147а по пр. Победы

в районе сквера Челюскинцев со стороны клинической больницы № 5

в районе дома № 32 по Российской

перед пешеходным мостом на остров Заячий

справа от пешеходного моста на остров Заячий

остановка «Набережная» по Калмыкова

севернее бизнес-дома «Петровский» по Труда, 84 карта: мэрия Челябинска карта: мэрия Челябинска карта: мэрия Челябинска карта: мэрия Челябинска

Мэрия Челябинска утвердила список мест на водоемах, где зимой будет опасно находится. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова. «Утвердить перечень мест на водоемах Челябинска, опасных для передвижения по льду в осенне-зимний период 2023 года и зимне-весенний период 2024 года. „Поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска“ организовать установку запрещающих знаков безопасности „Переход (переезд) по льду запрещен“», — говорится в документе. Исключением в списке станет участок во владении «Челябинского трубопрокатного завода». Руководству ЧТЗ мэрия рекомендовала также установить знаки. Всего запрещающие знаки установят на 14 участках. Два из них расположены на озере Смолино: у пляжа «Восход» и Сухомесово у перекачивающей насосной станции. Один участок находится на Шершневском водохранилище — северная часть пляжа «Городской» в 250 метрах до плотины. Остальные в числе опасных мест реки Миасс: