Челябинец убил сожительницу и спрятал тело в кладовке

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Мужчина нанес сожительнице несколько ударов ножом Фото:

В поселке Кропачево Челябинской области местный житель, будучи пьяным, убил свою сожительницу и спрятал ее тело в кладовке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, выявить злоумышленника помогла бдительность участкового уполномоченного полиции.

«Жительница Златоуста сообщила о возможном убийстве своей матери, проживающей вместе с сожителем в поселке Кропачево. Для выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники ОМВД провели весь комплекс необходимых мероприятий. В ходе дальнейшей работы участковый уполномоченный лейтенант полиции Иван Усирков принял решение детально осмотреть квартиру, несмотря на препятствия со стороны сожителя женщины. Во время осмотра полицейский обнаружил тело местной жительницы спрятанным в кладовой в ванной комнате, заваленным одеялами и коврами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что изначально мужчина подтвердил полицейским отсутствие в доме хозяйки. Однако не хотел пускать их в квартиру. После обнаружения тела участковый задержал злоумышленника.

По предварительным данным, противоправное деяние было совершено в ходе бытового конфликта. Во время ссоры мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения и нанес ножевые ранения своей сожительнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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В поселке Кропачево Челябинской области местный житель, будучи пьяным, убил свою сожительницу и спрятал ее тело в кладовке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, выявить злоумышленника помогла бдительность участкового уполномоченного полиции. «Жительница Златоуста сообщила о возможном убийстве своей матери, проживающей вместе с сожителем в поселке Кропачево. Для выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники ОМВД провели весь комплекс необходимых мероприятий. В ходе дальнейшей работы участковый уполномоченный лейтенант полиции Иван Усирков принял решение детально осмотреть квартиру, несмотря на препятствия со стороны сожителя женщины. Во время осмотра полицейский обнаружил тело местной жительницы спрятанным в кладовой в ванной комнате, заваленным одеялами и коврами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что изначально мужчина подтвердил полицейским отсутствие в доме хозяйки. Однако не хотел пускать их в квартиру. После обнаружения тела участковый задержал злоумышленника. По предварительным данным, противоправное деяние было совершено в ходе бытового конфликта. Во время ссоры мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения и нанес ножевые ранения своей сожительнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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