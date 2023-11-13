Челябинец убил сожительницу и спрятал тело в кладовке

Мужчина нанес сожительнице несколько ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Кропачево Челябинской области местный житель, будучи пьяным, убил свою сожительницу и спрятал ее тело в кладовке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, выявить злоумышленника помогла бдительность участкового уполномоченного полиции.

«Жительница Златоуста сообщила о возможном убийстве своей матери, проживающей вместе с сожителем в поселке Кропачево. Для выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники ОМВД провели весь комплекс необходимых мероприятий. В ходе дальнейшей работы участковый уполномоченный лейтенант полиции Иван Усирков принял решение детально осмотреть квартиру, несмотря на препятствия со стороны сожителя женщины. Во время осмотра полицейский обнаружил тело местной жительницы спрятанным в кладовой в ванной комнате, заваленным одеялами и коврами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что изначально мужчина подтвердил полицейским отсутствие в доме хозяйки. Однако не хотел пускать их в квартиру. После обнаружения тела участковый задержал злоумышленника.

По предварительным данным, противоправное деяние было совершено в ходе бытового конфликта. Во время ссоры мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения и нанес ножевые ранения своей сожительнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).