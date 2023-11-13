Катав-Ивановский район Челябинской области готовится к смене статуса

14 ноября 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Катав-Ивановский район готовится стать округом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Катав-Ивановский район Челябинской области будет преобразован в муниципальный округ. Об этом 13 ноября на аппаратном совещании в администрации района заявила первый замглавы муниципалитета Галина Мигранова. «В районной администрации прошло аппаратное совещание с главами городских и сельских поселений, которое провела первый заместитель Галина Мигранова. Галина Вадимовна озвучила поручение от губернатора области о преобразовании муниципального района в муниципальный округ. Главам городских и сельских поселений дано поручение проработать этот вопрос в каждом поселении», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета на официальной странице администрации Катав-Ивановского района в соцсети «Контакте». Конечные сроки смены статуса пока не называются. Преобразование района в округ означает ликвидацию органов власти городских и сельских поселений. После смены статуса будет единый округ с одной администрацией и одним собранием депутатов. В настоящее время в состав Катав-Ивановского района входят два городских и семь сельских поселений. В 2022 году из четырех муниципалитетов с собственными администрациями и собраниями депутатов Коркинский район был преобразован в единый Коркинский муниципальный округ. Реформу признали удачной, и губернатор Алексей Текслер заявил, что скоро будут преобразованы в округа Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. Во всех трех этих районах уже прошли публичные слушания. Сейчас уточняются границы муниципалитетов. Скоро районные власти выйдут в ЗСО с инициативой о преобразовании районов в округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Катав-Ивановский район Челябинской области будет преобразован в муниципальный округ. Об этом 13 ноября на аппаратном совещании в администрации района заявила первый замглавы муниципалитета Галина Мигранова. «В районной администрации прошло аппаратное совещание с главами городских и сельских поселений, которое провела первый заместитель Галина Мигранова. Галина Вадимовна озвучила поручение от губернатора области о преобразовании муниципального района в муниципальный округ. Главам городских и сельских поселений дано поручение проработать этот вопрос в каждом поселении», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета на официальной странице администрации Катав-Ивановского района в соцсети «Контакте». Конечные сроки смены статуса пока не называются. Преобразование района в округ означает ликвидацию органов власти городских и сельских поселений. После смены статуса будет единый округ с одной администрацией и одним собранием депутатов. В настоящее время в состав Катав-Ивановского района входят два городских и семь сельских поселений. В 2022 году из четырех муниципалитетов с собственными администрациями и собраниями депутатов Коркинский район был преобразован в единый Коркинский муниципальный округ. Реформу признали удачной, и губернатор Алексей Текслер заявил, что скоро будут преобразованы в округа Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. Во всех трех этих районах уже прошли публичные слушания. Сейчас уточняются границы муниципалитетов. Скоро районные власти выйдут в ЗСО с инициативой о преобразовании районов в округа.