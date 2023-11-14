В Магнитогорске студенты вузов заразились туберкулезом

Заболевание выявлено у четырех студентов на профосмотре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Четыре студента высших и средних учебных заведений Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заразились туберкулезом. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.

«В 2023 году в ходе периодических медосмотров выявлено четыре случая заболевания туберкулезом среди учащихся средних и высших учебных заведений. У всех студентов заболевание протекало без бактериовыделения. В настоящее время пациенты получают медикаментозное лечение в учреждениях фтизиатрического профиля», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что студенты учатся в разных вузах и колледжах. По выявленным случаям проведены требуемые противоэпидемические мероприятия, в том числе флюорография студентов. Новых случаев заболевания не обнаружено. Также нет ни одного случая туберкулеза у педагогов этих образовательных учреждений.