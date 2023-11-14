В Магнитогорске студенты вузов заразились туберкулезом

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Заболевание выявлено у четырех студентов на профосмотре Фото:

Четыре студента высших и средних учебных заведений Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заразились туберкулезом. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.

«В 2023 году в ходе периодических медосмотров выявлено четыре случая заболевания туберкулезом среди учащихся средних и высших учебных заведений. У всех студентов заболевание протекало без бактериовыделения. В настоящее время пациенты получают медикаментозное лечение в учреждениях фтизиатрического профиля», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что студенты учатся в разных вузах и колледжах. По выявленным случаям проведены требуемые противоэпидемические мероприятия, в том числе флюорография студентов. Новых случаев заболевания не обнаружено. Также нет ни одного случая туберкулеза у педагогов этих образовательных учреждений.

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Четыре студента высших и средних учебных заведений Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заразились туберкулезом. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава. «В 2023 году в ходе периодических медосмотров выявлено четыре случая заболевания туберкулезом среди учащихся средних и высших учебных заведений. У всех студентов заболевание протекало без бактериовыделения. В настоящее время пациенты получают медикаментозное лечение в учреждениях фтизиатрического профиля», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что студенты учатся в разных вузах и колледжах. По выявленным случаям проведены требуемые противоэпидемические мероприятия, в том числе флюорография студентов. Новых случаев заболевания не обнаружено. Также нет ни одного случая туберкулеза у педагогов этих образовательных учреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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