Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России

Санкт-Петербург признан «Роспатентом» кулинарной столицей России. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков.
«Роспатент почти год проверял нашу заявку, но все-таки выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», — передает слова Маркова «Вечерний Санкт-Петербург». Он также подчеркнул, что только в Северной столице имеется книга исторических рецептов метрдотеля двора Его Императорского Высочества герцога Максимилиана Лейхтенбергского Игнатия Радецкого.
Кроме того, Санкт-Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно благодаря своей кулинарии. Это свидетельствует о постоянном развитии кулинарного искусства санкт-петербургскими шеф-поварами, заключил Марков.
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