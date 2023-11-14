Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России

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Санкт-Петербург стал кулинарной столицей России, заявил Сергей Марков Фото:

Санкт-Петербург признан «Роспатентом» кулинарной столицей России. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков.

«Роспатент почти год проверял нашу заявку, но все-таки выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», — передает слова Маркова «Вечерний Санкт-Петербург». Он также подчеркнул, что только в Северной столице имеется книга исторических рецептов метрдотеля двора Его Императорского Высочества герцога Максимилиана Лейхтенбергского Игнатия Радецкого.

Кроме того, Санкт-Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно благодаря своей кулинарии. Это свидетельствует о постоянном развитии кулинарного искусства санкт-петербургскими шеф-поварами, заключил Марков.

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Санкт-Петербург признан «Роспатентом» кулинарной столицей России. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков. «Роспатент почти год проверял нашу заявку, но все-таки выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», — передает слова Маркова «Вечерний Санкт-Петербург». Он также подчеркнул, что только в Северной столице имеется книга исторических рецептов метрдотеля двора Его Императорского Высочества герцога Максимилиана Лейхтенбергского Игнатия Радецкого. Кроме того, Санкт-Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно благодаря своей кулинарии. Это свидетельствует о постоянном развитии кулинарного искусства санкт-петербургскими шеф-поварами, заключил Марков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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