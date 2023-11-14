Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила на совещании мэрам разнос из-за расселения аварийного жилья. Особенно досталось главе Сургута Филатову и главе Белоярского района Маненкову, сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«После поездки Комаровой по округу выяснилось, что снесены и расселены не все трущобы, о которых градоначальники отчитывались региональному правительству. Губернатор указала на эти факты чиновникам и пообещала, что если они оперативно не исправят ситуацию, то она лишит провинившиеся муниципалитеты финансирования на покупку жилья для переселения из „авариек“. Особенно досталось главам вполне благополучных муниципалитетов — Сургута и Белоярского района», — сообщил инсайдер.
По словам источника, мэрии столкнулись с этой проблемой из-за несогласия собственников на выселение. «Эти конфликты длятся годами и выливаются в долгие судебные тяжбы», — уточнил источник.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры потребовала провести проверку расходования бюджетных средств по программе расселения балков администрацией Пыть-Яха. На встрече с жителями в городе обнаружились неучтенные балки, которые по документам давно снесли.
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