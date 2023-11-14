14 ноября 2023

Губернатор ХМАО устроила мэрам грандиозный разнос. Инсайд

Губернатор ХМАО Комарова пообещала наказать глав из-за затягивания сноса трущоб
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала наказать глав, срывающих сроки расселения аварийного жилья Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила на совещании мэрам разнос из-за расселения аварийного жилья. Особенно досталось главе Сургута Филатову и главе Белоярского района Маненкову, сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«После поездки Комаровой по округу выяснилось, что снесены и расселены не все трущобы, о которых градоначальники отчитывались региональному правительству. Губернатор указала на эти факты чиновникам и пообещала, что если они оперативно не исправят ситуацию, то она лишит провинившиеся муниципалитеты финансирования на покупку жилья для переселения из „авариек“. Особенно досталось главам вполне благополучных муниципалитетов — Сургута и Белоярского района», — сообщил инсайдер.

По словам источника, мэрии столкнулись с этой проблемой из-за несогласия собственников на выселение. «Эти конфликты длятся годами и выливаются в долгие судебные тяжбы», — уточнил источник.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры потребовала провести проверку расходования бюджетных средств по программе расселения балков администрацией Пыть-Яха. На встрече с жителями в городе обнаружились неучтенные балки, которые по документам давно снесли.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила на совещании мэрам разнос из-за расселения аварийного жилья. Особенно досталось главе Сургута Филатову и главе Белоярского района Маненкову, сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «После поездки Комаровой по округу выяснилось, что снесены и расселены не все трущобы, о которых градоначальники отчитывались региональному правительству. Губернатор указала на эти факты чиновникам и пообещала, что если они оперативно не исправят ситуацию, то она лишит провинившиеся муниципалитеты финансирования на покупку жилья для переселения из „авариек“. Особенно досталось главам вполне благополучных муниципалитетов — Сургута и Белоярского района», — сообщил инсайдер. По словам источника, мэрии столкнулись с этой проблемой из-за несогласия собственников на выселение. «Эти конфликты длятся годами и выливаются в долгие судебные тяжбы», — уточнил источник. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры потребовала провести проверку расходования бюджетных средств по программе расселения балков администрацией Пыть-Яха. На встрече с жителями в городе обнаружились неучтенные балки, которые по документам давно снесли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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