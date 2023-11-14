Губернатор ХМАО устроила мэрам грандиозный разнос. Инсайд

Губернатор ХМАО Комарова пообещала наказать глав из-за затягивания сноса трущоб

15 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала наказать глав, срывающих сроки расселения аварийного жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила на совещании мэрам разнос из-за расселения аварийного жилья. Особенно досталось главе Сургута Филатову и главе Белоярского района Маненкову, сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «После поездки Комаровой по округу выяснилось, что снесены и расселены не все трущобы, о которых градоначальники отчитывались региональному правительству. Губернатор указала на эти факты чиновникам и пообещала, что если они оперативно не исправят ситуацию, то она лишит провинившиеся муниципалитеты финансирования на покупку жилья для переселения из „авариек“. Особенно досталось главам вполне благополучных муниципалитетов — Сургута и Белоярского района», — сообщил инсайдер. По словам источника, мэрии столкнулись с этой проблемой из-за несогласия собственников на выселение. «Эти конфликты длятся годами и выливаются в долгие судебные тяжбы», — уточнил источник. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры потребовала провести проверку расходования бюджетных средств по программе расселения балков администрацией Пыть-Яха. На встрече с жителями в городе обнаружились неучтенные балки, которые по документам давно снесли.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила на совещании мэрам разнос из-за расселения аварийного жилья. Особенно досталось главе Сургута Филатову и главе Белоярского района Маненкову, сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «После поездки Комаровой по округу выяснилось, что снесены и расселены не все трущобы, о которых градоначальники отчитывались региональному правительству. Губернатор указала на эти факты чиновникам и пообещала, что если они оперативно не исправят ситуацию, то она лишит провинившиеся муниципалитеты финансирования на покупку жилья для переселения из „авариек“. Особенно досталось главам вполне благополучных муниципалитетов — Сургута и Белоярского района», — сообщил инсайдер. По словам источника, мэрии столкнулись с этой проблемой из-за несогласия собственников на выселение. «Эти конфликты длятся годами и выливаются в долгие судебные тяжбы», — уточнил источник. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры потребовала провести проверку расходования бюджетных средств по программе расселения балков администрацией Пыть-Яха. На встрече с жителями в городе обнаружились неучтенные балки, которые по документам давно снесли.