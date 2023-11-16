В Перми полиция проводит проверку после погони со стрельбой из автомата

Водитель нарушал правила ПДД и пытался скрыться от сотрудников полиции Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ГУ МВД РФ по Пермскому краю проводят проверку по факту происшествия в микрорайоне Гайва. Там полицейские были вынуждены открыть огонь из автомата Калашникова по автомобилю, водитель которого нарушил ПДД и пытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате пострадал пассажир машины, которому в спину попала пуля. ЧП произошло в ночь на 16 ноября.

«По факту произошедшего проводится проверка. Установлено, что сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль „ВАЗ-2107“, двигавшийся по улице Гайвинская, нарушая ПДД. Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель нарушал ПДД. Наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Задержанным водителем оказался молодой человек 2004 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы по нескольким статьям кодекса РФ. В результате применения оружия пострадал 23-летний пассажир. Ему на месте оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.