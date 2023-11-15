В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, уходившую от погони

16 ноября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Автомобиль пытался скрыться от наряда ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми сотрудники полиции расстреляли из автомата автомобиль, который пытался уйти от погони. Водитель в результате не пострадал, а пассажир получил пулю в спину. «Ночью на Гайвинской улице наряд ДПС увидел ВАЗ без номеров. Требование сотрудника полиции остановиться водитель проигнорировал — так началась погоня. Чтобы остановить беглецов, полицейские открыли огонь из автомата Калашникова: сначала в воздух, а затем — и по колесам. Только после этого машина съехала на обочину», — сообщил telegram-канал Baza. Водитель был задержан, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Пассажира с огнестрельным ранением госпитализировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ведомства ожидается в ближайшее время.

В Перми сотрудники полиции расстреляли из автомата автомобиль, который пытался уйти от погони. Водитель в результате не пострадал, а пассажир получил пулю в спину. «Ночью на Гайвинской улице наряд ДПС увидел ВАЗ без номеров. Требование сотрудника полиции остановиться водитель проигнорировал — так началась погоня. Чтобы остановить беглецов, полицейские открыли огонь из автомата Калашникова: сначала в воздух, а затем — и по колесам. Только после этого машина съехала на обочину», — сообщил telegram-канал Baza. Водитель был задержан, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Пассажира с огнестрельным ранением госпитализировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ведомства ожидается в ближайшее время.