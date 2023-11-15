15 ноября 2023

В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, уходившую от погони

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция Свеча памяти. Курган, патруль дпс, машина полиции, полиция, ночь, дпс, вечер, курган, гаи, сотрудник дпс, рейд полиции
Автомобиль пытался скрыться от наряда ДПС Фото:

В Перми сотрудники полиции расстреляли из автомата автомобиль, который пытался уйти от погони. Водитель в результате не пострадал, а пассажир получил пулю в спину.

«Ночью на Гайвинской улице наряд ДПС увидел ВАЗ без номеров. Требование сотрудника полиции остановиться водитель проигнорировал — так началась погоня. Чтобы остановить беглецов, полицейские открыли огонь из автомата Калашникова: сначала в воздух, а затем — и по колесам. Только после этого машина съехала на обочину», — сообщил telegram-канал Baza.

Водитель был задержан, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Пассажира с огнестрельным ранением госпитализировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ведомства ожидается в ближайшее время.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми сотрудники полиции расстреляли из автомата автомобиль, который пытался уйти от погони. Водитель в результате не пострадал, а пассажир получил пулю в спину. «Ночью на Гайвинской улице наряд ДПС увидел ВАЗ без номеров. Требование сотрудника полиции остановиться водитель проигнорировал — так началась погоня. Чтобы остановить беглецов, полицейские открыли огонь из автомата Калашникова: сначала в воздух, а затем — и по колесам. Только после этого машина съехала на обочину», — сообщил telegram-канал Baza. Водитель был задержан, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Пассажира с огнестрельным ранением госпитализировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ведомства ожидается в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...