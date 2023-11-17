Байден пытался убедить Си Цзиньпина в опасных связях России и КНДР

17 ноября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Байден призвал Китай подумать над развивающимися отношениями РФ и КНДР Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден попытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что развитие военных отношений между РФ и КНДР опасно. Об этом сообщила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран. «Мы достаточно последовательно высказывали эти опасения и призывали Китай серьезно подумать о том, что это означает и какое влияние окажет на региональную безопасность», — заявила Беран во время онлайн-спецбрифинга. Она добавила, что Байден высказал свои опасения Си Цзиньпину по поводу развивающихся отношений в военной сфере между Россией и Северной Кореей. Кроме того, политики уделили внимание тому, чем подобное сотрудничество может обернуться для Совета безопасности ООН и для обязательств РФ в нем, передает ТАСС. Ранее госсекретарь Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщил, что США хотят разрушить оборонное сотрудничество КНДР и России. По его словам, Америка постоянно наблюдает за данной ситуацией. В МИД КНДР призвали Соединенные Штаты привыкнуть к нынешним реалиям и дружеским отношениям КНДР И России, передает RT.

Президент США Джо Байден попытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что развитие военных отношений между РФ и КНДР опасно. Об этом сообщила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран. «Мы достаточно последовательно высказывали эти опасения и призывали Китай серьезно подумать о том, что это означает и какое влияние окажет на региональную безопасность», — заявила Беран во время онлайн-спецбрифинга. Она добавила, что Байден высказал свои опасения Си Цзиньпину по поводу развивающихся отношений в военной сфере между Россией и Северной Кореей. Кроме того, политики уделили внимание тому, чем подобное сотрудничество может обернуться для Совета безопасности ООН и для обязательств РФ в нем, передает ТАСС. Ранее госсекретарь Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщил, что США хотят разрушить оборонное сотрудничество КНДР и России. По его словам, Америка постоянно наблюдает за данной ситуацией. В МИД КНДР призвали Соединенные Штаты привыкнуть к нынешним реалиям и дружеским отношениям КНДР И России, передает RT.